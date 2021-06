Hajj-La "mauvaise nouvelle" : pas de pèlerinage pour les guinéens…

DJEDDA-Les fidèles musulmans guinéens, "désireux de se rendre à la Mecque pour accomplir le 5ème pilier de l'islam" seront privés du hajj pour la deuxième année consécutive. Et pour cause :

Pour des raisons de la pandémie de la Covid-19, les autorités saoudiennes ont décidé de limiter le pèlerinage aux Saoudiens et aux résidents du Royaume. Le nombre est limité à 60.000.

L'annonce a été faite par le ministère saoudien du Hajj et de la Umra dans un communiqué. Cette décision a été prise suite à l'évolution continue de la pandémie de Covid-19 et l'émergence de nouveaux variants, ont souligné les autorités saoudiennes, qui affirment placer la santé et la sécurité des pèlerins au cœur de ses priorités, conformément aux préceptes de l'islam.

Les candidats au pèlerinage doivent être vaccinés au préalable et ne souffrir d'aucune maladie chronique. Cette année, la hajj, 5ème pilier de l'islam, est prévu du 17 au 22 juillet.