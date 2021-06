Frontière Guinée-Sénégal : Vers le bout du tunnel ?

CONAKRY- La frontière terrestre entre le Sénégal et la Guinée est fermée depuis septembre 2020 (veille de l'élection présidentielle), pour des raisons de sécurité, selon Conakry, à l'origine de la décision. Se dirige-t-on vers le bout tunnel ? Peut-être ! Cette semaine, le Président de la conférence des Chefs d'Etat de la CEDEAO, a rencontré les présidents Sénégalais et guinéens. Jeudi 11 juin, Nana Akufo Addo était chez Macky Sall avant de rallier Conakry, la capitale guinéenne.

Officiellement, cette mini-tournée ouest-africaine de Nana Akufo Addo s'inscrit dans le cadre de la préparation du sommet des chefs d’Etats de la CEDEAO devant se tenir à Accra le 19 juin et des réformes institutionnelles de l'organisation sous-régionale.

L'actuel président en exercice de la conférence des chefs d’Etats de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avait tenté un rapprochement entre Alpha Condé et Macky Sall, en janvier dernier à Accra alors qu'il prêtait serment pour un second mandat. Après une longue période de brouille, les deux chefs d'Etat (guinéens et sénégalais) s'étaient salués, sous les regards de leur hôte.

Depuis, sur le front diplomatique, les tractations se poursuivent, mais la frontière entre les deux Etats reste toujours fermée. Au cours de cette mini-tournée en Afrique de l’Ouest, (Burkina-Faso, Guinée, Sénégal), Nana Akufo Addo n'a pas occulté cette question avec ses homologues guinéens et sénégalais, a-t-on appris. Les discussions se poursuivent entre les deux Gouvernements, mais le blocage se situerait au niveau des exigences posées par Conakry à Dakar. A savoir : le partage des renseignements et les patrouilles le long de la frontière.

Le ministre guinéen des Affaires Etrangères et des guinéens de l’Etranger, Ibrahima Kalil Kaba, a précisé qu'au cours de sa visite à Conakry, le président Addo et son homologue guinéen ont débattu de certains sujets au niveau sous régional, en particulier de la réforme institutionnelle de la CEDEAO.

Le président Nana Akufo est attendu à Conakry un peu plus tard vers la fin d’année, a annoncé Ibrahima Kalil Kaba. Objectif : passer en revue la coopération bilatérale entre la Guinée et le Ghana. Pour le ministre Kaba, plusieurs accords qui ont été signés auparavant doivent être passés en revue.

‘’Cette année, nous devons tenir une commission mixte avec le Ghana. Donc beaucoup d’accords qui ont été signés par le passé doivent être passés en revue. De nouveaux accords avec en ligne de mire de nouvelles contingences mondiales en particulier dans le domaine de la Santé doivent être examinés par cette commission mixte. Quand ce travail est fini, la visite du président Nana Akufo Addo sera effective en Guinée’’ a confié le ministre guinéen des Affaires Etrangères et des guinéens de l’Etranger, Ibrahima Kalil Kaba.

Arrivé le jeudi 10 juin 2021, à Conakry, le Président Ghanéen Nana Dankwa Akufo-Addo, est réparti le lendemain.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13