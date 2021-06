CBG, une nouvelle identité visuelle pour mieux communiquer

Kamsar – 11 juin 21, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux dans l’industrie de la bauxite a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de sa nouvelle identité visuelle.

Réunissant des représentants du gouvernement guinéen, les acteurs majeurs de l’industrie minière, des membres des missions diplomatiques, des représentants des actionnaires de la CBG, des membres de la Direction de la compagnie ainsi que les media guinéens, la cérémonie a eu lieu ce 11 juin, 2021, dans un complexe hôtelier de Conakry.

Elle a été ponctuée par la projection d’une vidéo institutionnelle (qui explique en quoi la CBG fait beaucoup plus que de la bauxite, et en quoi elle est la plus guinéenne des entreprises minières de Guinée), par le discours du Directeur Général de la compagnie, M. Souleymane Traoré, l’intervention du représentant du gouvernement guinéen, et une séance d’échanges avec les professionnels des media.

« Aujourd’hui, force est de reconnaitre que l’industrie minière et celle de la bauxite en particulier a connu des évolutions considérables, explique M. Traoré. Cette donne exige des acteurs du secteur à mieux faire et à se surpasser, et ce dans tous les domaines, pour répondre aux multiples défis qui s’imposent à notre industrie. Il renchérit, c’est dans ce contexte et avec la bénédiction et le soutien de nos actionnaires que notre compagnie a entrepris un important projet de révision et d’amélioration de sa stratégie de communication. » Le Directeur Général de la CBG précise que : « A travers ce projet, nous entendons surtout aussi réaffirmer et protéger notre position de leader mondial tout en mettant en avant notre leitmotiv qui est celui de faire plus que de la bauxite. »

M. Abdoulaye Wahab Diakhaby, Directeur National Adjoint des Stratégies Minières qui représentait le Ministre des Mines et de la Géologie a souligné : « Il faut avoir l’honnêteté de reconnaitre que la CBG est toujours allée au-delà des attentes pour contribuer au développement de la Guinée. Je reconnais et soutiens leur slogan qui dit qu’ils font plus que de la bauxite. C’est indiscutable ! Cependant, je souhaite qu’ils aillent plus loin encore pour transformer la bauxite en alumine, et éventuellement en aluminium ». ##3030##368MOTS