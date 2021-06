Tibou Kamara : "Le président Alpha Condé est dans l’histoire pour toujours…"

CONAKRY-Comment Tibou Kamara est-il parvenu à être membre des différents Gouvernements qui se sont succédé ces dernières années en Guinée ? Comment parvient-il à être l'homme de confiance des Chefs d’Etat ?

Ce sont deux questions qui lui ont été posées, ce jeudi 10 juin 2021. Voici la réponse de l'actuel porte-parole du Gouvernement.

"Je suis le cours normal de mon destin dont je ne suis pas forcément maître mais dont je reste l’esclave. La réponse à une telle question demande d’interroger Dieu et la foi. Parce que nous pensons tous qu'il y a, au-dessus de nous, de nos forces, de nos volontés, [en tout cas c’est comme ça qu’on a été élevés], Dieu qui trace pour chacun de nous, le chemin et la voie. Donc, je n’ai pas eu de réponse ni de Dieu ni du destin. Peut-être que quand je l’aurai, je la partagerai avec vous.

Ensuite, il y a la confiance qui est un élément essentiel. La confiance de ceux qui ont décidé de me faire confiance en me donnant des responsabilités, mais davantage la chance et l’opportunité de servir le pays. Je les remercie tous de me faire confiance et je pense avoir fait un point d’honneur à mériter cette confiance en accomplissant les tâches qui m’ont été confiées et en essayant d’agir du mieux que je peux, dans l’honneur, la responsabilité pour mériter cette confiance.

Je le dis souvent, il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui sont dans l’actualité, ceux qui font l’histoire et ceux qui sont dans l’histoire pour toujours. Et puis, il y a ceux qui font l’actualité et qui sont dans l’histoire. Le président Alpha Condé est dans l’histoire pour toujours, pour le parcours et tout ce qu’il a eu à accomplir aussi à titre personnel que pour le pays. Il est dans l’histoire pour toujours. Et maintenant il fait l’actualité et l’évènement avec nous, ça c’est pour nous les contemporains.

Et nous autres, nous avons eu la chance d’être parfois à la fenêtre, d’autres foi à la porte pour être témoin de cette histoire et maintenant parfois comme modeste acteur. Bon, comme la vie continue, il ne faut pas tirer les conclusions dès maintenant et j’espère pouvoir ne pas décevoir dans l’avenir".

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com