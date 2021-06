Opposants écroués : Une manifestation projetée à Conakry...

CONAKRY- Une manifestation est projetée à Conakry la semaine prochaine pour "exiger" la libération des prisonniers politiques.

Plusieurs leaders politiques et de la société civile dont Cherif Bah, Cellou Baldé, Etienne Soropogui, Abdoulaye Bah, Foniké Mengué, Souleymane Condé sont détenus depuis novembre 2020 à la Maison centrale de Conakry. Face à cette situation, le collectif pour la transition en Guinée projette d’organiser une manifestation à l’esplanade du Palais du peuple de Conakry, a appris Africaguinee.com.

C’est ce qui ressort de la lettre d’information adressée au gouverneur de Conakry, le Général Mathurin Bangoura, que Africaguinee.com a pu consulter.

« Nous avons I‘honneur de vous adresser cette lettre pour vous annoncer que notre mouvement le CTG Collectif pour la Transition en Guinée, a lancé depuis un mois une Grande Campagne Internationale pour la Libération des prisonniers politiques et l'indemnisation des familles des victimes des violences en Guinée », précise le document.

Le CTG annonce le soutien de nombreuses personnalités africaines et européennes et des grandes organisations de défense des droits de l'homme notamment Amnesty International et la FIDH.

«Avec elles et d'autres mouvements, nous avons entrepris différentes actions et mobilisations pour alerter l'opinion publique internationale sur cette question. Nous souhaitons sensibiliser également sur place en Guinée, les populations et acteurs concernés et trouver des solutions de règlement de cette affaire et de sortie de crise. C'est pourquoi nous prévoyons d'organiser un Grand Rassemblement Pacifique sur l'Esplanade du Palais du peuple le samedi 19 juin 2021 de 14h à 18h », explique le courrier.

Selon les organisateurs, la manifestation se tiendra autour des 3 mots d'ordre suivants: la libération des détenus politiques, l’indemnisation des victimes des violences et la nécessité d’un dialogue de réconciliation nationale menée par une instance indépendante et souveraine.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06