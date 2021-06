Guinée-Vers une décrispation ? Cellou s'entretient avec de nombreux diplomates…

CONAKRY-Les tractations se poursuivent au plan diplomatique pour arriver à la décrispation politique en Guinée.

Après son tête-à-tête avec le cardinal Sarah, l'opposant Cellou Dalein Diallo a échangé ce vendredi 11 juin 2021, dans l'après-midi avec de nombreux diplomates.

L'ancien premier -dont plusieurs proches collaborateurs sont incarcérés depuis huit la maison centrale-, s'est entretenu avec les ambassadeurs des USA, de France, de l’UE, le Coordonnateur du système des Nations-Unies et le représentant de la CEDEAO.

De quoi ont-ils parlé ?

"Nous avons échangé sur la crise socio-politique qui prévaut actuellement dans notre pays et sur les voies et moyens susceptibles de conduire à l’apaisement et au retour de la confiance entre les acteurs politiques", a précisé ce soir Cellou Dalein Diallo.

Cette rencontre intervient au lendemain de l'entretien entre le leader de l'UFDG et le cardinal Robert Sarah, qui a aussi échangé avec le Chef de l'Etat. Mais pour l'ancien premier ministre, le retour de la paix passe d'abord par la justice.

"Pour l’UFDG, le retour de la paix et de la confiance passent nécessairement par la justice et le respect de la Constitution et des lois de la République", a tranché l'opposant.

