Guinée : Le Comité de Pilotage des Programmes de Santé PASA 1 et PASA 2 se réunit à Conakry

CONAKRY- Le 4ème comité de pilotage du Programme d’Appui à la Santé (PASA 1) et le 1er comité de pilotage du Projet d’Appui au Renforcement du Système de Santé (PASA 2) se sont tenus, ce mercredi 9 juin 2021, au ministère de Santé. Cette rencontre virtuelle a réuni des acteurs institutionnels (Guinée, Union Européenne, France, Allemagne), les partenaires impliqués dans la mise en œuvre (Expertise France et GIZ), les partenaires techniques et financiers actifs dans le secteur de la santé et des représentants de la société civile.

L’objectif de ces deux comités était de faire le bilan des activités et d’acter la planification de la prochaine période. Les échanges ont permis, entre autres de : mettre en œuvre l’instance de gouvernance du projet entre les partenaires des deux (2) Programmes, dresser un bilan de la période écoulée, revoir les orientations et recommandations pour la mise en œuvre des deux Programmes, échanger sur les axes d’intervention des programmes avec des partenaires de mise en œuvre en vue de leur appropriation. En fin, échanger sur les axes d’interventions des programmes avec les partenaires techniques et financiers actifs dans le secteur pour une meilleure coordination.

« Au cours de cette rencontre, nous avons appris beaucoup de choses parce que nous avons eu à apprendre que l’exécution de la première phase a été une réussite mais qu’il y a eu du retard dans l’exécution des travaux d’infrastructures. Alors sur cette base, nous avons discuté avec nos partenaires qui sont chargés de la mise en œuvre des nouvelles composantes du projet à savoir : Expertise France et la GIZ, pour nous mettre d’accord sur l’état d’avancement des travaux de la deuxième phase. Cette deuxième phase, c’est l’appui de la gouvernance financière pour améliorer l’exécution de la dépense publique c’est-à-dire l’appui à la gestion des ressources humaines pour faire en sorte que le personnel soit fidélisé à son poste de travail surtout à l’intérieur du pays. L’autre chose, c’est le développement des infrastructures, l’élaboration des plans types en tenant compte du nouveau contexte de manière à avoir des infrastructures beaucoup plus normalisées répondant aux standards habituels », a expliqué Sékou Condé, secrétaire général du ministère de la Santé.

Le Projet d’appui au renforcement du système de santé (PASA 2) s’inscrit dans le cadre la continuité du PASA 1. Son objectif est d’appuyer le ministère de la Santé à travers le renforcement de ses capacités dans ses fonctions prioritaires pour la relance des services de santé, l’amélioration du fonctionnement et le financement des services de santé en particulier pour la santé maternelle et infantile, l’amélioration de la Pharmacie Centrale de Guinée dans la région de N’Zérékoré en vue d’améliorer l’acquisition et la distribution des médicaments génériques.

« Dans la phase 1, il faut reconnaitre que les indicateurs de santé dans la région se sont améliorés. La demande a augmenté du point de vue de la santé reproductive parce qu’on a vu que le taux de mal nutrition a diminué, la disponibilité des médicaments s’est améliorée à travers l’appui à la Pharmacie Centrale de Guinée. Il y a aussi des efforts qui ont été faits au niveau des comités de santé et d’hygiène en vue de participer à la santé communautaire. Ce sont là les principaux sur lesquels la phase 2 va s’appuyer de manière à capitaliser les succès et tirer les leçons des difficultés rencontrées », a ajouté le Secrétaire général.

Lancé le 21 janvier 2015, le PASA 1 est actuellement dans sa phase de clôture. Il est financé par l’Union européenne à travers le 10e Fonds européen de développement (FED) à hauteur de 19 millions d’euros et cofinancé par l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 9,55 millions d’euros, soit un montant total de 28, 6 millions d’euros. Le PASA 2 aussi est cofinancé par : l’Union européenne à hauteur de 23 millions d’euros à travers le 11e FED, par l’Allemagne à hauteur de 2,35 millions d’euros et par la France à hauteur de 1 millions d’euros soit un montant total de 26,35 millions d’euros. Ce programme est mise en œuvre par Expertise France et GIZ pour la période 2019-2023.

Faut-il noter que les programmes de PASA 1 et de PASA 2 visent à améliorer la santé de la mère et des enfants des moins de 5 ans ainsi que l’amélioration de la résilience aux crises épidémiologiques. Ceci à travers l’amélioration de la gouvernance du secteur de la santé, la gestion financière et la gestion des ressources humaines dans la région de Nzérékoré et l’amélioration des infrastructures dans les préfectures de Kissidougou et Kérouané.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023