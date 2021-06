Urgent-Participation de l'UFDG au Dialogue : le parti de Cellou a tranché…

CONAKRY- L'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) va-t-il participer au dialogue politique ? Le parti de Cellou Dalein Diallo a tranché ce mercredi 09 juin 2021, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil Politique.

À l’issue des débats, il a été décidé, à l’unanimité, que le parti s’abstienne de tout commentaire sur la question du dialogue politique tant que :

1. Les cadres et militants de l’UFDG de l’ANAD et du FNDC seront maintenus en prison;

2. Les bâtiments de l’UFDG abritant son siège et ses bureaux seront fermés et occupés par les forces de défense et de sécurité;

3. Le PRÉSIDENT du Parti, son épouse et ses proches collaborateurs seront arbitrairement privés de leurs droits et libertés de voyager.

Le Conseil Politique demande aux militants et responsables de l'UFDG d’observer rigoureusement la discipline du parti et d’éviter de tenir, dans la presse et dans les réseaux sociaux, des propos malveillants à l’endroit de nos camarades détenus qui sont dans la souffrance ou d’autres cadres du parti pour leurs prises de position publiques, lit-on dans un communiqué parvenu tard la nuit à la rédaction d'Africaguinee.com.

Le Conseil Politique invite les militants et cadres du parti au "respect scrupuleux" de la présente décision et à rester mobilisés pour la défense de nos droits et libertés.

A suivre…

Africaguinee.com