Urgent : Foniké Mengué condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme….

CONAKRY-Le verdict du procès en appel de Oumar Sylla dit Foniké Menguè est tombé ce jeudi 10 juin du côté de la Cour d'Appel de Conakry.

Cet opposant au troisième mandat d'Alpha Condé a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme, alors que lors du jugement en première instance, il avait écopé de 11 mois de prison.

Il a été reconnu coupable "participation directe à un attroupement non armé", et "communication, divugation de fausses informations et menances de violences".

Le responsable de la mobilisation du FNDC s'est montré "imperturbable", déclarant que le "combat continu". Dans la salle, ses soutiens ont scandé son nom en signe de solidarité, avant de s'en prendre à la Justice. "Justice zéro", ont-ils crié.

