SADEN 2021: La CBG assume son rôle de leader…

Kamsar – 9 juin 21, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux dans l’industrie de la bauxite a annoncé aujourd’hui son soutien, en qualité de sponsor Platinum, à la tenue du Salon des Entrepreneurs de Guinéen (SADEN), édition 2021.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu aujourd’hui 09 juin, 2021, dans un complexe hôtelier de Conakry. Cet évènement annuel majeur réunit les acteurs de l’écosystème entrepreneurial de la Guinée, et les partenaires internationaux pour porter des réflexions et engager des discussions entre des experts venus d’horizons divers sur les enjeux et les grands défis du secteur.

En apportant son soutien à SADEN, la CBG réaffirme la quintessence de sa vision qui se résume dans son slogan : « nous faisons plus que la bauxite ». Le Directeur Général de la compagnie, M. Souleymane Traoré, a expliqué dans son discours d’ouverture les raisons qui ont motivé la CBG à apporter son soutien au SADEN : « cet évènement de par sa nature, cadre parfaitement avec notre vision et notre philosophie d’entreprise. ». « Dans notre vision, renchérit M. Traoré, nous disons que l’activité minière peut et doit aller beaucoup plus loin, bien au-delà de la production et de la commercialisation de la bauxite. Il faut lui donner un visage aussi humain et humanisant que possible, et c’est à cela que notre compagnie s’est attelée depuis ses origines. »

M. le Directeur Général a surtout souligné le rôle capital que joue l’entreprenariat pour garantir la soutenabilité du développement économique des pays : « Il est évident que les mines en elles seules ne peuvent pas garantir le développement d’un pays, de façon soutenable. Il faut diversifier l’économie. A mon sens, l’entrepreneuriat est l’un des meilleurs leviers qu’on peut utiliser pour diversifier l’économie d’un pays, en créant une classe moyenne forte dans des secteurs porteurs de croissance de façon durable. C’est ce que le SADEN est en train de faire, et c’est ce qui nous a motivé à nous joindre à eux. »

Il faut rappeler que le SADEN est à sa troisième édition, et le thème de cette année était : l’entreprenariat à l’épreuve de la Covid-19. Les organisateurs de l’événement ont remercié leurs partenaires, notamment la CBG qui a assuré le rôle de sponsor Platinum.