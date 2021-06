Office national des pétroles : Famoro 2 Camara installé dans ses nouvelles fonctions

CONAKRY-Nommé le 27 mai dernier, Directeur Général de l'Office national des Pétroles, Famoro 2 Camara a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions, ce jeudi 10 juin 2021. La cérémonie de passation s’est déroulée au siège de l'Office en présence du personnel.

Dans sa déclaration de circonstance, le désormais ex-directeur de l'ONAP, Famourou Kourouma a rappelé quelques actions qu’il a posées notamment l’installation d’une antenne de l'Office dans chacune de 33 préfectures du pays.

“Nous avons pu impulser et rendre performant le secteur des hydrocarbures tant en aval qu'en amont avec l'implication sans réserve et l'engagement sans cesse renouvelé des différentes directions techniques et de l'ensemble du personnel à qui je rends un hommage solennel. Aussi, nous avons mis des antennes locales de l'office national des pétroles dans les 33 préfectures et à Conakry", a-t-il cité.

A l’entame de son discours, le Directeur Général entrant de l'ONAP a remercié le chef de l’État pour la confiance portée en sa personne.

“Cette marque de confiance renouvelée dont j'apprécie à juste valeur, eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission m'amène d'emblée à prendre l'engagement à ne ménager aucun effort afin de la mériter humblement. Aussi, je voudrais après avoir rendu grâce à Allah, exprimer au chef de l'État mes remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter ma nomination à ce poste et à monsieur le ministre des Hydrocarbures pour tous le soutien”, a déclaré Famoro 2 Camara avant de promettre d’œuvrer pour le rayonnement de l'ONAP.

“Chers collaborateurs, le service dont la cause nous réunit ici est le fruit de plusieurs années de travail. Nous devons savoir que tout édifice perd son sens s'il n'est pas habité par des hommes porteurs d'un idéal. Ainsi, sans abuser, notre idéal sera d'amener notre structure à la découverte du pétrole et à la mise en place continue d'une administration pétrolière performante. Pour atteindre cet idéal, nous devons faire notre slogan “gouverner autrement” et travailler dans un esprit de franche collaboration. Soyez en rassurés de ma disponibilité de ne pas faire de ma fonction une barrière sociale entre nous. Au contraire, elle doit renforcer nos liens professionnels pour qu'ensemble nous puissions révéler les défis du secteur", a indiqué Famoro 2 Camara.

