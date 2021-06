La défense de Foniké proteste : "Nous irons devant la Cour Suprême…"

CONAKRY-La défense de l'opposant Oumar Sylla "Foniké Mengue", -condamné ce jeudi 10 juin 2021, à trois ans de prison ferme-, n'est pas d'accord avec la décision de la Cour d'Appel de Conakry. Elle a décidé de se pourvoir en cassation devant la Cour Suprême. Une nouvelle bataille commence…

«Comme vous l'avez constaté, Foniké Mengué a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme. Nous n'allons pas nous limiter là. A partir de maintenant-là, nous allons engager des voies de recours devant la Cour Suprême », a annoncé Me Abdoulaye Keïta.

Foniké Mengué a été reconnu coupable de "participation directe à un attroupement non armé", et "communication et diffusion de fausses informations" puis condamné à trois ans de prison. La défense de l'opposant au troisième mandat parle d'une "décision bancale".

"Nous allons dès maintenant là entamer les voies de recours devant la Cour Suprême", a insisté Me Abdoulaye Keïta, avocat de la défense.

Siddy Koundara Diallo

