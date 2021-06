Guinée : Après Alpha Condé, le cardinal Sarah s'entretient avec Cellou…

CONAKRY- La "résolution" de la crise politique post-Présidentielle passera-t-elle par le Cardinal Robert Sarah ? Rien n'est moins sûr !

Après s'être entretenu mercredi avec le Président de la République, Alpha Condé, l'archevêque a rencontré Cellou Dalein Diallo, ce jeudi 10 juin.

Les échanges entre le leader de l'UFDG et le Cardinal Robert Sarah ont porté sur la situation socio-politique qui prévaut actuellement en Guinée.

"J’ai pu lui donner ma lecture de la crise que traverse notre pays. Cette crise est, à mes yeux, d’abord une crise de confiance aggravée par un déficit chronique de moralité et de probité des acteurs socio-politiques", a indiqué ce soir Cellou Dalein Diallo.

Pouvoir et opposition peinent à s'asseoir autour de la table du dialogue et discuter depuis deux ans, en Guinée. Les clivages sont à un niveau tel que les deux camps ne se font plus confiance. Un dialogue de sourds s'est instauré.

L'emprisonnement des leaders de l'opposition et de la société civile a davantage contribué à pourrir les rapports entre l'opposition et le Pouvoir.

Membre de la Congrégation pour les Églises orientales, le cardinal Sarah jouit d'une grande notoriété. Il est l'une des rares autorités morales du pays à faire l'unanimité. Le prélat pourrait bien être la solution à la crise actuelle.

A suivre…

Africaguinee.com