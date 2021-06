Ruée vers l'or à Gaoual: Le Gouvernement prend les choses en main…

CONAKRY-Alors que la ruée vers l'or découvert à Gaoual, devenue le nouvel eldorado Guinéen continue, une importante délégation Gouvernementale est attendue ce mercredi 09 juin dans cette préfecture, a appris Africaguinee.com.

"La récente découverte d’or dans les districts de Mandiké, sous-Préfecture de Kounstel et à Toumbobouré dans la commune urbaine a provoqué un déferlement des citoyens venus de toute la Guinée, notamment la Haute Guinée et de la Basse-Guinée, entrainant un surpeuplement dans la commune urbaine de Gaoual et périphéries", a indiqué ce soir le ministère de la sécurité et de la protection civile dans un communiqué.

En raison des contraintes d’insécurité que ce mouvement de personnes suscite, une forte délégation gouvernementale est attendue dans les heures à venir à Gaoual pour une évaluation de la situation assortie de propositions concrètes, précise le département dirigé par DAMANTANG Albert Camara.

Le ministère annonce la mort de deux personnes dans la commune urbaine de Gaoual depuis le début de la ruée.

Dans une déclaration conjointe, les Gouverneurs de Labé et Boké ont décidé de fermer la mine de Kounstel, tout en déplorant un bilan plus lourd. Six morts par accidents. Madifing Diané annonce le déploiement d'une unité mixte (armée, police, gendarmerie) pour mener des patrouilles dès ce mercredi.

A suivre…

Africaguinee.com