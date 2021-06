Haute Guinée : Des manifestations projetées à Siguiri...

SIGUIRI - Une manifestation est projetée dans la préfecture de Siguiri en Haute Guinée. Irrités par l'arrêt des travaux de construction des voiries dans certains quartiers de la commune urbaine, des jeunes comptent descendre dans la rue le 17 JUIN. Ils ont déjà donné un ultimatum aux autorités.

Aprés Bolibana et Fodeba Kéita deux quartiers voisins situés dans la périphérie de la commune urbaine de Siguiri, c'est au tour des jeunes du plus grand quartier de la ville, en l'occurrence Siguiri Koura 1 de projetter une manifestation, la semaine prochaine.

Ils entendent protester contre l’arrêt depuis plusieurs années des travaux de construction de la voirie urbaine lot 4 d’une distance de 15 kilomètres. Les jeunes exigent la reprise la reprise des travaux. Des tracts circulent depuis quelques jours, appelant à une forte mobilisation.

“Ces caniveaux sont des dangers. Les barres de fer sont exposées. Il faut la reprise d’ici le 17 juin et finir les travaux avant les grandes pluie. Si rien n'est fait, nous savons ce que nous allons faire et quand on commence c'est sans arrêt. On est engagé, prêt à tout. Depuis 2 ans, nous sommes dans cette situation.

Si les autorités ne peuvent pas faire ce tronçon, elle doivent alors le ramener à l'ancien état. Pourquoi retirer ce tronçon sur la liste des tronçons restants? Pourtant, les travaux sont arrêtés par le directeur par intérim des travaux publics. Pour nous, ce tronçon ne sera travaillé au même titre que les autres”, a prévenu Mamoudou Bana Camara porte-parole de la jeunesse.

Il annonce que des courriers ont été déjà adressés au préfet et au maire de commune urbaine.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibe

Pour Africaguinee.com