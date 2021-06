Des adversaires d'Alpha Condé se coalisent: le chef de l'Etat doit-il s'inquiéter?

CONAKRY-Des adversaires politiques du Président Alpha Condé viennent de former un bloc. Parmi eux, d'anciens candidats malheureux à la présidentielle du 18 octobre 2020. Leur objectif : fonder un nouvel ordre politique en Guinée, a appris Africaguinee.com.

Mamadou Sylla, Bah Oury, Makalé Camara, Siaka Barry et d'autres opposants ont lancé ce mercredi 9 juin 2021, leur nouvelle alliance politique dénommée "Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée (CORED-Guinée)".

Pour atteindre leurs objectifs, les membres de ce nouveau front politique annoncent qu'ils envisagent de construire une majorité politique suffisamment représentative des sensibilités qui structurent la société guinéenne.

"Ceci est en valable aussi bien pour gagner des élections que pour faire aboutir des revendications en usant des pressions appropriées", ont-ils précisé.

La Guinée a besoin de chercher l'intégration des points de vue du plus grand nombre pour forger un consensus fort et stable dans la durée, indiquent Mamadou Sylla, Bah Oury et leurs alliés.

"Il est dans l'intérêt de tous de rassembler et de fédérer les partis politiques qui convergent dans la même démarche pour faire prospérer une opposition crédible, constructive et responsable. Pour ce faire, nous devons recréer la confiance en surpassant les divergences, les animosités personnelles, en maitrisant les chocs des ambitions personnelles pour y parvenir", ont-ils souligné.

Objectif ultime ? Mobiliser les citoyens épris de changement autour d'un projet global alternatif qui a pour finalité de fonder un nouvel ordre politique dont la Guinée a besoin.

