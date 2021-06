Six morts à Kounsitel : Madifing Diané annonce la fermeture de la mine...

LABE-Les Gouverneurs des régions de Boké et Labé, ont à l'unanimité décidé de fermer la mine de Kounsitel, dans la préfecture de Gaoual, confrontée à une ruée massive de mineurs venus notamment de la Haute Guinée.

Dans une déclaration faite ce soir, le Gouverneur Madifing Diané, a annoncé une série de mesures, déplorant six décès enregistrés suite à des accidents de la circulation. Le gouverneur de Labé indique que dès demain une force mixte sera déployée pour faire dégager les mineurs.

"Depuis près d’une semaine nous assistons à l’arrivée dans les régions administratives de Labé et de Boké des orpailleurs venus de la Haute Guinée, de la république du Mali, du Sénégal, de la Guinée Bissau et du Burkina Faso. Apres évaluation de la situation sécuritaire par les services de défense et de sécurité de ces deux régions, nous enregistrons déjà six cas de décès de suite d’accidents", a déploré le premier responsable de la région de Labé.

La Sous-préfecture de Kounsitel et la préfecture de Gaoual sont totalement étouffés avec un manque total de vivres et de lieu d’accueil, souligne M. Diané.

"Devant la progression massive et dangereuse des arrivées de partout en direction de cette petite localité, la certitude est que la population locale et les nouveaux arrivant avec cette pandémie de coronavirus sont exposés à tous les maux liés aux mines d’or. Par conséquent, en rapport avec nos différentes hiérarchies, les autorités administratives élus locaux de ces deux régions, nous avons décidé la fermeture pure et simple et immédiate de cette nouvelle mine", a annoncé le Gouverneur de Labé.

Des milliers de mineurs quittent par vague la Haute Guinée en direction de Gaoual, devenu le nouvel Eldorado. L'exode est impressionnant. A Mamou, ville carrefour, des centaines ont été bloqués par les services de sécurité alors qu'en Haute, les départs continuent. Des camions, des motards migrent vers Gaoual où le métal jaune vient d'être découvert.

Madifing Diané invite tous les candidats au déplacement de rester sur place, ceux qui sont sur la route en direction de Gaoual de retourner dans leurs localités respectives, ceux qui sont sur le site de se préparer à quitter immédiatement les lieux.

"A compter de demain 09 juin 2021 une force mixte de défense et de sécurité sera déployée en vue du dégagement totale de tous les lieux occupés par ces mineurs", a précisé M. Diané.

Depuis Labé, Thierno Oumar Tounkara.

Pour Africaguinee.com