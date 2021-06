Ruée vers l'Or-Siba Lohalamou attendu à Gaoual: vers la fermeture des gisements?

BOKE-Le Gouverneur de la Région administrative de Boké, est attendu ce mercredi 09 juin 21, dans la préfecture de Gaoual, où depuis l'annonce d'une prétendue découverte de gisements d'or, fait face à un flux de mineurs sans précédent.

Interrogé par Africaguinee.com, le Général Siba Lohalamou a annoncé qu'il se rendra demain sur place pour constater de visu la réalité.

"Je dois faire un déplacement sur le site moi-même demain pour aller voir (…) On apprend tous qu'il y a eu une découverte de l'or à Kounsitel et aux environs de Gaoual et que beaucoup de gens sont en train de rallier le site actuellement. Comme on dit : c'est la ruée vers l'or. Mais tant qu'on n'a pas été sur le site, on ne peut pas savoir ce qui se passe réellement", a confié le Gouverneur de la Région administrative de Boké.

La préfecture de Gaoual enregistré des arrivées massives d'orpailleurs venus notamment de la Haute Guinée. Ils viennent notamment avec leurs machines qui détectent le métal précieux. On signale également la présence d'étrangers composés de Burkinabé et de Sénégalais. Sur place, c'est la "chienlit" total. Les prix des denrées grimpent, une crise de logements s'installe.

Les autorités locales exigeraient la somme de 500.000 GNF à l'enregistrement avant de rallier la mine pour exploiter. Mais tout se passe dans l'anarchie, avertissent certains fils de la région, qui soulignent que cette exploitation est en violation même des lois en vigueur en matière d'exploitation artisanale de l'or.

Pour l'heure, le ministère des mines ne s'est pas exprimé sur le sujet. Toutefois, une source proche du ministère nous a confié que la mine pourrait être fermée dans les prochains jours. Un communiqué serait en cours de préparation dans ce sens.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com