Fodé Bangoura : "Ce que l'envoyé spécial de l'ONU m'a dit à propos du dialogue…"

CONAKRY-En séjour à Conakry, Mahamat Saleh Annadif, le nouveau représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-unies en Afrique de l’Ouest et du sahel, a rencontré, le Secrétaire Permanant du cadre de dialogue.

De quoi ont-ils discuté ? Interrogé ce mardi 8 juin 2021 par Africaguinee.com, M. Fodé Bangoura, le secrétaire permanant du cadre de dialogue a confié que ce haut diplomate de l'ONU lui a assuré qu'il soutient le dialogue.

« C’était une prise de contact et non une séance de travail. Il est nouvellement nommé, il fait sa tournée et moi aussi je suis fraichement nommé. C’était une prise de contact et dire qu’il soutient le dialogue », a expliqué Fodé Bangoura.

Cette rencontre entre le diplomate Onusien et Fodé Bangoura intervient à un moment où le cadre de dialogue, créé en début d’année, a du mal à démarrer ses activités, malgré les assurances données par le Chef de l'Etat.

Les plus grandes formations politiques de l’opposition notamment l’UFDG, l’UFR, le PEDN exprime des réserves sur ce dialogue.

Il y a dix jours, le Chef de l'Etat avait annoncé que l’ordre du jour portera sur la problématique des transports, les problèmes de société, d’unité nationale, de consolidation de la paix sociale, de l’Etat de droit et de la démocratie.

