Bolloré Ports lance son label "Green Terminal"

Bolloré Ports, opérateur de référence de terminaux portuaires en Afrique, en Asie et en Amériques, vient de lancer le processus de labellisation « Green Terminal » avec l’objectif de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de ses activités en s’appuyant sur une méthodologie précise couvrant l’ensemble des préoccupations environnementales. Cette démarche, une première dans le domaine portuaire, a été validée par Bureau Veritas, l’un des principaux leaders mondiaux des essais, de l’inspection et de la certification.

Le label Green Terminal de Bolloré Ports repose sur huit piliers fondamentaux :

Le pilotage optimisé grâce à un système de management environnemental basé sur la Norme ISO 14 001, L’engagement éco-sociétal auprès des parties prenantes locales, La construction d’infrastructures conformes aux standards internationaux, Le déploiement des solutions et équipements de manutention respectueux de l’environnement et favorisant la transition énergétique, La mise en œuvre de solutions digitales, La collecte, la valorisation et recyclage des déchets, Le traitement et le contrôle les eaux et de l’air, et La formation des collaborateurs aux bonnes pratiques liées aux enjeux environnementaux.

À compter de cette année, les experts de Bureau Veritas accompagneront Bolloré Ports dans le déploiement du label et seront chargés de réaliser chaque année des audits pour évaluer la performance environnementale de ses terminaux portuaires en vue de leur remettre une attestation de conformité.

« Le label Green Terminal nous permet de proposer aux partenaires publics et aux usagers de nos terminaux des solutions logistiques à la fois performantes et éco-responsables. Dans le cadre de ce processus, nous avons également pour objectif d’accélérer nos investissements dans des solutions alternatives, plus vertes et plus intelligentes. » a déclaré Olivier de Noray, Directeur général Ports et Terminaux de Bolloré Ports.

« Nous saluons cette démarche pertinente et ambitieuse qui démontre la volonté de l’entreprise de s’engager pour l’environnement et qui s’inscrit parfaitement dans l’ADN de Bureau Veritas en matière de progrès responsable. » a déclaré Jacques Pommeraud, Directeur général Afrique, France et services aux gouvernements Bureau Veritas.

Acteur engagé dans la transition énergétique, Bolloré Ports met en place diverses solutions logistiques, digitales et multimodales visant à réduire la congestion urbaine, fluidifier le transport de marchandises et réduire l’impact de ses activités sur l’environnement.

Bolloré Ports possède une expertise reconnue dans la gestion des terminaux à conteneurs, la manutention conventionnelle et le métier d’agent maritime. Opérateurs de 21 concessions portuaires à travers le monde avec une forte empreinte africaine, Bolloré Ports a participé au développement des infrastructures portuaires sur le continent avec plus de 3,5 milliards d’euros investis au cours des dix dernières années. Bolloré Ports a également développé un réseau d’agences maritimes qui traitent chaque année plus de 7 000 escales pour le compte des armateurs. L’expérience de Bolloré Ports dans les pays émergents lui a permis de se développer en Asie (Timor, Inde) et en Amérique (Haïti).

