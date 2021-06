Sécurité maritime en Guinée : 31 opérateurs formés à l'utilisation de la plateforme YARIS…

CONAKRY-La session de formation avancée à l’utilisation de la plateforme YARIS (Yaoundé Architecture régional information system), a été clôturée ce vendredi 4 juin 2021, dans un réceptif hôtelier de la place. Financée par l’Union Européenne et mise en œuvre par Expertise France, cette formation de 15 jours a été co-organisée par la Préfecture maritime de la Guinée et le projet GoGIN (Réseau inter-régional pour le Golfe de Guinée).

Cette formation a été organisée dans le souci d’une meilleure gestion des crises maritimes et du partage des informations sécurisées. Elle a pour but de renforcer les capacités opérationnelles des cadres des différentes administrations impliquées dans l’action de l’Etat en mer en Guinée.

Du 24 mai au 4 juin 2021, 31 personnes issues des administrations, des directions et services guinéens impliqués dans l’action de l’Etat en mer à savoir : préfecture maritime, COM, sémaphores de Tamara, et Koundindé, centre national de surveillance des pêches, gendarmerie maritime, direction de la marine marchande et cabinet du ministre conseiller à la sécurité, ont bénéficié de cette formation avancée sur la plateforme YARIS. Une équipe mixte de trois formateurs du GoGIN (Réseau inter-régional pour le Golfe de Guinée) et du CIC (centre international de coordination) était chargée de dispenser les cours.

« Cet outil de connaissance, de partage d’information et de renseignement maritime permettra à coup sûr aux Etats d’appréhender efficacement l’environnement maritime et de répondre de manière coordonnée et conjointe aux situations de crise auxquelles ils sont confrontés dans cet espace maritime. Les forces de défense et de sécurité, les administrations publiques et l’ensemble des autres acteurs concernés par l’action de l’Etat en mer doivent faire une réelle appropriation des connaissances acquises afin de pouvoir lutter contre l’insécurité maritime qui fragilise le développement économique, la stabilité et la sécurité des espaces maritimes, côtiers et régionaux », a expliqué le Directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le Général de brigade aérien, Sidy Yaya Camara.

L’objectif de cette formation est de permettre au personnel des centres inter-régionaux et de coordination d’utiliser YARIS dans un contexte opérationnel. Dans le cas des centres de la Guinée, il s’agissait à la fois de présenter l’ensemble des fonctionnalités. Le Responsable entrainement et formation au sein du Réseau inter-régional pour le Golfe de Guinée (GoGIN) a quant à lui, indiqué qu’à ce jour, la Guinée a plus de personnel formé sur la plateforme YARIS que tous les autres pays du Golfe de Guinée.

« La Guinée est à ce jour le pays qui a le plus de personnel formé. C’est pour nous un gage de son engagement et de son intérêt pour tous ceux qui contribuent à l’amélioration de ses performances en termes de lutte contre les activités illicites du domaine maritime. Cette formation est le début d’un long parcours, qu’il conviendra d’emprunter chaque jour en se donnant des nouveaux objectifs », a fait savoir François Marty avant de lancer un message aux bénéficiaires de cette formation.

« Seulement un entrainement régulier et méthodique vous permettra de progresser et d’en tirer la meilleure partie. Travaillez en équipe, partagez vos connaissances, soyez curieux, patient, faites des exercices et surtout respectez les procédures. Confectionnez-vous une base des données, consolidez-là sans cesse en évaluant et en réévaluant vos besoins d’informations pour répondre à chaque type d’événements. YARIS est un bel outil mais souvenez-vous qu’un outil si beau soit-il ne vaut par les mains de celui qui l’utilise », a invité le Responsable entrainement et formation à GoGIN.

Cette formation a une importance capitale, a souligné le Chef de la division de la gestion de l’information et de la communication au Centre Inter-régional de Coordination CIC. Selon Bell Bell Emanuel Issac, YARIS permettra de lutter efficacement contre l’insécurité et la criminalité en mer.

« Nous pouvons affirmer sans ambages que YARIS permettra de fermer la faille c’est-à-dire le déficit d’information et de partage que les pirates et autres criminels de mer utilisaient pour partir de la côte attaquer les navires en mer et revenir à terre en toute quiétude. Nous témoignons donc notre reconnaissance à l’Union Européenne qui a financé le projet GoGIN et à expertise France qui le met en œuvre depuis le lancement officiel des activités le 8 juin 2017 à Yaoundé », a lancé M. Bell Bell Emanuel Issac.

Madame Kadiatou Bah, au nom des 31 participants, a tenu à reconnaitre que la formations sur la plateforme YARIS leur ont permis d’être outillés sur de nouvelles connaissances dans l’exercice de leurs activités. Elle a promis que les participants ne manqueront pas à partager les connaissances acquises.

« Cette formation nous a permis de rassembler tous les acteurs impliqués dans l’action de l’Etat en mer pour pouvoir discuter sur certains points qui nous concernent tous. En plus de nos outils de surveillance, de communication et des partages d’informations habituelles, la plateforme YARIS est venue en appuie à ces outils habituels à travers quelques particularités : la sécurité de l’information, l’organisation de l’information, la confidentialité, la communication, la synergie entre les administrations impliquées dans la gestion des crises maritimes, la traçabilité des messages, l’archivage. Soyez rassurés que ces nouvelles connaissances acquises seront mises au profit de l’administration guinéenne. Nous ne manquerons pas à les partager et les transmettre aux générations futures », a laissé entendre la Porte-parole des participants.

