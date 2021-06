Burkina : Plus de 100 civils tués, deuil national dans le pays…

OUAGADOUGOU- Le Burkina Faso est en deuil ! Plus de cent civils ont été tués dans la nuit du 04 au 05 juin, dans une attaque terroriste d'une ampleur inédite. Un deuil national de 72 heures a été décrété.

Des individus armés ont attaqué le village de Solhan, dans la commune éponyme, région du Sahel, a annoncé ce samedi 5 juin 2021, la présidence du Faso.

Le Président Roch Marc Christian Kaboré s'est incliné devant la mémoire de la centaine de civils tués dans cette attaque qu'il a qualifié de "barbare".

Rester unis et soudés

"J'adresse mes condoléances à l'ensemble des familles des victimes, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il dit dans un communiqué, consulté par Africaguinee.com.

"Face à cette tragédie, j'ai décrété un deuil national de 72 heures, à compter de ce jour à 00h00.

Les Forces de Défense et de Sécurité sont à pied d’œuvre, pour rechercher et neutraliser les auteurs de cet acte ignoble. Nous devons rester unis et soudés contre ces forces obscurantistes", a indiqué le président Burkinabé.

