Alpha Condé: "Je suis prêt à échanger mes expériences avec Adama Barrow…"

CONAKRY-Le Président gambien peut se frotter les mains ! Venu à Conakry, la capitale guinéenne, pour apprendre auprès de son "grand frère" Alpha Condé, Adama Barrow retourne satisfait. Son hôte lui a donné toute l'assurance qu'il partagera son expérience avec lui.

‘’ Evidemment, je suis plus âgé et plus ancien que le président Adama Barrow. Je suis prêt à échanger mes expériences avec lui", a assuré Alpha Condé.

Le chef de l’exécutif guinéen, s’est aussi félicité de la venue à Conakry du ‘’tombeur’’ de Yaya Jammeh. Il a promis de se mettre à la disposition de son convive en cas de besoin en vue de renforcer la coopération entre la Guinée et la Gambie.

‘’C’est un grand plaisir pour moi de recevoir mon frère le président Adama Barrow. La Gambie a connu quelques soubresauts mais Dieu merci aujourd’hui le pays est tranquille, il avance et a fait beaucoup de progrès. Certes le covid-19 a causé quelques dégâts dans ce pays et a réduit son PIB. Mais nous espérons que la Gambie va connaitre une évolution économique de plus en plus favorable. Nous souhaitons prospérité et santé au président Barrow et à la Gambie. La Guinée sera toujours aux côtés de ce pays pour l’accompagner et nous ferons de tout notre possible pour le renforcement de la coopération au profit de nos deux peuples’’, a assuré le professeur Alpha Condé.

A sa descente d’avion jeudi dernier, Adama Barrow avait indiqué qu’il était venu ‘’apprendre’’ auprès de sons ainé, afin d’implémenter cela dans son pays.

‘’Mon grand-frère est un président expérimenté, ceci n'est un secret pour personne. Pour ma part, je suis un jeune président, donc je viens pour apprendre de lui. Je suis très heureux d'être son invité", avait lancé Adama Barrow.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13