Guinée: la Lonagui lance le processus de certification ISO 9001 version 2015

CONAKRY-Soucieuse d’améliorer sa performance et sa reconnaissance internationale, la Loterie nationale de Guinée (Lonagui) a officiellement lancé, ce vendredi 4 juin 2021, le programme de la certification ISO 9001 version 2015. Outre les responsables de la Direction et du Conseil d’Administration de l’entreprise, la cérémonie a mobilisé des représentants du ministère de l’Economie, des Sociétés de téléphonie et des Banques de la place.

Dans son discours, la Directrice Générale de la Lonagui s’est dit convaincue que dans un environnement économique de plus en plus exigeant, marqué notamment par une concurrence féroce, la recherche de la qualité est un impératif pour toute entreprise qui veut assurer sa survie, et surtout rassurer quant à sa capacité à progresser, à s'épanouir.

« En effet, la certification est un gage de sérieux et de mise en application des Bonnes Pratiques. Grâce à la certification, la LONAGUI pourra, on le croit fermement, se démarquer pour faire mieux que la plupart des entreprises guinéennes, ou tout au moins intégrer durablement le cercle restreint des meilleures d'entre-elles», a déclaré Mariama Sylla.

A cause de multiples facteurs, les entreprises se situent dans un environnement de plus contraignant, a-t-elle indiqué, ajoutant que par conséquent, elles doivent se renouveler et rechercher la plus grande stabilité qui ne peut exister sans la confiance des parties prenantes : clients, fournisseurs, investisseurs, personnel, partenaires.

« L'enjeu de toute entreprise privée ou publique est de savoir comment donner la confiance nécessaire à ses parties prenantes. La conformité à la norme ISO 9001 répond à ce besoin. Elle fournit la preuve de l'efficacité du fonctionnement interne de l'entreprise et peut se traduire par la fidélisation et l'élargissement de la base client de cette dernière. Engager une démarche qualité s'appuyant sur la norme ISO 9001 est un vecteur de progrès indéniable pour une entreprise. Elle permet à cette dernière d'augmenter la confiance des clients, mais surtout d'améliorer ses performances, à travers un projet partagé par l'ensemble du personnel », a expliqué madame Mariama Sylla.

Pour sa part dans son discours, M. Ibrahima Kalil Konaté (K²), président du conseil d’administration de la LONAGUI, a rappelé certains faits, notamment les conditions dans lesquelles il avait trouvé la LONAGUI quand il prenait fonction. Il a fait des révélations sur la nature des difficultés que son équipe a rencontrée, mais qu'ils ont pu surmonter.

« Quand nous venions à la tête de cette importante entreprise en 2019 avec madame la directrice, nous avons trouvé que la LONAGUI était dans la régulation. Ce qui faisait que chaque année la LONAGUI versait au compte du trésor public un montant supérieur ou égal à deux milliards par an. La nouvelle équipe dirigée par madame la directrice plus le nouveau CA mis en place, nous nous sommes retrouvés et on s’est assigné des objectifs. Le premier objectif, c’était de demander à la nouvelle direction de s’engager directement dans l’exploitation avec tous les risques. Ça a consisté à la fin du contrat de PMU Guinée. Le conseil a demandé à la nouvelle direction de reprendre entièrement cette entreprise. Mais je vous parie que ça n’a pas été aisé.

Des menaces, des tentatives de corruption au sein du CA…, mais on a formé une équipe soudée pour résister à ces tentatives. C’est ce qui nous a permis de reprendre PMU Guinée le 5 août 2019. Nous même, on doutait un peu est-ce que la qualité requise existe pour faire ce travail. Nous, membres de CA, on a été agréablement surpris par cette équipe. A la fin de l’exercice, nous avons versé au compte du trésor public, au lieu de 2 milliards, on est monté à 45 milliards Gnf. Nous avons dit madame vas-y nous te soutenons, il faut oser, va dans l’exploitation. On a créé des nouveaux segments de jeux qui sont devenus des réalités sur le terrain. Le 26 mai, le CA a voté un budget pour 2021 au compte de la direction d’un montant de : 157 milliards 220 millions 353 042 Gnf », a révélé Ibrahima Kalil Konaté (K²), le président du conseil d’administration de la LONAGUI.

Le manager général du cabinet ISC qui accompagne la LONAGUI à la certification, a assuré que les acteurs de la Lonagui gagneraient plus à s’impliquer davantage à cette amélioration continue qui va aboutir à la certification ISO.

« La certification est un processus qui aboutit à une reconnaissance internationale d’un organisme. Toutes les entreprises sont dans des conditions pour aller à la certification. Il appartient au cabinet d’aider l’organisme à adhérer à cette amélioration continue. C’est au cabinet de voir s’il y a de non-conformité, arranger ce qu’il y a lieu de l’être pour aboutir à la reconnaissance internationale. Ce que nous sommes en train de faire, on ne le fait pas pour la Lonagui seulement, mais aussi pour les acteurs de l’entreprise. Quand vous êtes dans une boite certifiée, cela vous garantit une reconnaissance internationale. Les acteurs de la Lonagui gagneraient à s’impliquer davantage à cette amélioration continue qui va aboutir à la certification ISO. Il y a une lueur d’espoir. Dès lors que la direction est engagée, il n’y a pas de raison qu’on y arrive pas », a expliqué Yoga Felicien.

Les principaux avantages de la certification sont entre autres : la définition claire de ses objectifs, l’identification de nouvelles opportunités d'affaires, l’assurance d'une clientèle régulière, la réponse aux exigences légales et réglementaires, la réduction des coûts de non qualité (disfonctionnements, non conformités, réclamations), l’homogénéisation du fonctionnement de l'entreprise avec ses différents départements. Ainsi que la garantie du professionnalisme donnée aux clients, aux fournisseurs et autres partenaires, la reconnaissance internationale.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 669 91 93 06