Enseignement technique et Formation professionnelle : Djénab Dramé « félicitée » pour ses bons résultats…

CONAKRY- La Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi a été vivement félicitée ce jeudi 3 juin 2021. Mme Djénab Dramé a été complimentée pour ses nombreux efforts pour une meilleure qualification de l’enseignement technique et la formation professionnelle.

« Le Conseil, a adressé les vives félicitations à Madame la Ministre pour tous les résultats obtenus, en si peu de temps, en particulier, ses efforts qui ont permis de rendre opérationnelle en 2 ans, les quatre (4) ERAM », a-t-on lu dans le communiqué qui a sanctionné le Conseil des Ministres de ce jeudi 3 juin 2021.

Conformément aux recommandations du Président Alpha Condé, la Ministre Djénab Dramé a fait de l’ouverture des écoles régionales des arts et métiers (ERAM) une priorité. Alors que beaucoup craignaient un retard dans l’exécution des travaux, la Ministre de l’Enseignement technique a mis les bouchées doubles pour rendre disponibles les ERAM de Coyah et Dabola pour la prochaine rentrée des classes prévues au mois d’octobre prochain.

A la tête d’une importante délégation de son Département, la Ministre Djénab Dramé a visité le 26 mai dernier le chantier de l’ERAM de Coyah avant de continuer sur Mamou où elle a procédé à l’inauguration de l’École Normale des Instituteurs située dans le quartier Télico. Le chantier de l’école nationale d’agriculture et d’élevage et Tolo a également été visité par la Ministre de l’Enseignement technique et sa suite.

Aux yeux de plusieurs observateurs, les « prouesses » déjà réalisées par la Ministre Djénab Dramé à la tête du Département de l’enseignement technique sont très prometteurs.

Africaguinee.com