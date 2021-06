Diatiféré : Près de 300 familles sans abris, plus de 250 élèves privés de cours…

CONAKRY-Une tornade a provoqué énormément de dégâts dans le district de MAMOUDOUYA, sous-préfecture de Diatiféré, a-t-on appris auprès de notre correspondant basé à Faranah, en Haute Guinée.

Ce jeudi 03 juin 21, aux environs de 19h, une forte pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue sur le district de MAMOUDOUYA 1, situé dans la commune rurale de Diatiféré, située à 45 km de la ville de Dinguiraye.

Plusieurs habitations ont été décoiffées, d'autres effondrées et leurs contenus endommagés. L'école primaire de la localité n'a pas été épargnée.

La toiture été emportée, les mures fissurée, des documents pédagogiques se trouvant à la direction ont été complètement mouillés, et certains déchirés, nous ont rapporté le vice-président de l'APEAE (association des parents d'élèves) et l'enseignant contractuel du village.

"On compte plus de 250 élèves privés de cours aujourd'hui et près de 300 familles sans abris", a précisé nos sources. Les autorités lancent un SOS en faveur des sinistrés de cette localité.

Alpha Amadou Barry

Correspondant régional Africaguinee.com

A Faranah