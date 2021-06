Alpha Condé annonce le grand ménage : des décisions fortes attendues...

CONAKRY-Le président guinéen Alpha Condé envisage de faire le grand ménage au sein de l'administration guinéenne, minée par de nombreuses tares.

Le Chef de l'Etat vient d'annoncer, qu’à la suite de la formation du Gouvernement, il sera procédé à la nomination des cadres aux différents postes de directions, dans les cabinets ministériels, la haute administration publique.

Il a indiqué ce jeudi que pour toutes ces nominations, à venir, il sera tenu compte de critères précis, équitables et transparents comme : l’ancienneté au poste, la sédentarisation, le bilan de compétences, expérimenté par le Ministère du Budget à travers sa direction des impôts et qui pourrait être étendu à d’autres services de l’Etat et de l’administration publique.

En outre, il a rappelé qu’il y a des postes vacants à combler, des fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à remplacer, des personnes décédées ou ayant abandonné leurs postes de travail qui sont encore prises en charge, à rayer du fichier.

Bref il a fermement instruit que toutes les scories et distorsions de l’administration soient identifiées et immédiatement corrigées.

A suivre…

