Sortie de Chérif Bah, Gaoual et Cellou Baldé : le Gouvernement réagit...

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen, à travers son porte-parole a réagi ce jeudi 3 juin 2021, sur la tribune de Chérif Bah, Ousmane Gaoual, Cellou Baldé, trois détenus politiques qui ont affiché une ouverture au dialogue. Interrogé aujourd'hui, Tibou Kamara a déclaré que "c’est une pensée politique positive, une démarche républicaine et salutaire".

" Nous sommes amenés en tant que Guinéens, à défendre indépendamment de nos convictions politiques et nos opinions personnelles et un certain nombre de valeurs et principes, ce que nous avons en partage. J’ai retenu de cette tribune, un sens civique et très élevé de la responsabilité. A savoir qu’en démocratie et dans un Etat de droit, le recours à la force n’est pas une alternative et la violence n’est pas une solution. Ils ont réaffirmé leur engagement démocratique et de se battre par des voies régulières et légales pour faire aboutir leur combat et aspirer même d’accéder au pouvoir", a réagi le ministre d'Etat.

Tibou Kamara ajoute aussi qu'il retient de cette note de Ousmane Gaoual, Cellou Baldé et Chérif Bah leur ouverture au dialogue et à la concertation. Il souhaite que cela ait un effet de contagion.

"Ils privilégient le dialogue et la concertation pour le règlement des différends et de tous les problèmes qui pourraient se poser dans notre société. C’est une évolution qui est salutaire. Nous souhaitons et espérons que cela puisse avoir un effet de contagions pour beaucoup de nos compatriotes à ne pas confondre au combat politique, avec parfois des comportements qui constituent des actes de défiance à l’encontre des institutions établies et même du bon fonctionnement du processus démocratique pour lequel ils se battent », a indiqué le porte-parole du Gouvernement.

Siddy Koundara Diallo

