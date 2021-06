Orange Guinée déploie des panneaux solaires sur ses sites techniques à travers tout le pays

Depuis 2 ans, Orange Guinée installe des solutions solaires pour réduire les émissions résiduelles de carbone sur l’environnement. L’opérateur s’inscrit ainsi dans la dynamique du groupe, celle d’atteindre le net zéro carbone d’ici 2040.

A ce jour, 1072 sites sont alimentés exclusivement par des panneaux solaires, sur un total de 1956 sites, avec un taux d’utilisation de 56,8%. Le déploiement de cette solution innovante grâce au partenaire technique IPT, permet de réduire l’utilisation des groupes électrogènes qui émettent du CO2.

Aboubacar Sadikh Diop, Directeur Général d’Orange Guinée, déclare : « Nous sommes fiers d’être parmi les filiales les plus avancées dans le déploiement de ces solutions solaires, car nous avons très tôt pris conscience de l’importance de préserver l’environnement pour les générations futures. C’est pourquoi nous allons poursuivre le déploiement des panneaux solaires à travers tout le pays sur nos sites techniques. »

Ces actions contribuent fortement à la réduction de l’empreinte carbone et aussi à une baisse significative des charges, comme le précise Ibrahima Sory Bouliwel Diallo, Responsable de la Division Energie et Environnement : « Nous avons réussi depuis le lancement de ce projet, à réduire plus de 72% de nos émissions en CO2. Nous sommes passés d’une émission de CO2 de 2.500.000 Kg/mois à 700.000kg/mois. Aussi, nous avons pu économiser près d’un million de litres de fuel par mois. »

Orange Guinée reste parmi les filiales en Afrique et du Moyen-Orient qui ont accéléré le déploiement des solutions de panneaux solaires, avec un total de 5400 sites télécoms de panneaux solaires (certains 100% solaires et d’autres hybrides).

A propos d'Orange Guinée

Orange Guinée est une filiale du Groupe Sonatel et est présente en Guinée depuis en Novembre 2007. Elle compte plus de 400 employés et plus de 8 millions d’abonnés lui font confiance. Orange Guinée est leader du secteur des Télécommunications avec le réseau le plus large – Conakry et l’ensemble des capitales régionales sont couvertes par la 4G, et toutes les sous-préfectures sont aujourd’hui couvertes par la 3G. L’opérateur fait travailler indirectement des centaines de milliers de guinéens dans la Distribution de ses produits et services, la prestation de services divers et le développement de son Réseau téléphonique. Orange Guinée participe au développement économique et humain de la Guinée par son engagement, son excellence et sa proximité avec les populations guinéennes grace entre autres à son Programme Citoyen traduit par ses actions sociétales évaluées en impact direct à des millions d’euros.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 140 000 salariés au 31 mars 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait 262 millions de clients au 31 mars 2021, dont 217 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en placant la data et l’IA au cœur de son modele d’innovation, le Groupe entend etre un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orangebusiness.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

