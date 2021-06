Maison centrale : Ismaël Condé a-t-il tenté de se suicider ?

CONAKRY- L'opposant Ismaël Condé a-t-il tenté de suicider ce mercredi 2 juin 2021 à la maison centrale ? Ce détenu politique s'est aspergé d'eau chaude à l'intérieur de la prison après des alternations avec des gardes pénitenciers, a appris Africaguinee.com, auprès de ses avocats.

Le vice-maire de Matam s'en est sorti avec des brûlures à maints endroits de son corps. Il a été évacué d'urgence à l'hôpital Ignace Deen où il est alité. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet incident ? Maitre Salifou Béavogui, l'un de ses avocats explique :

"Ismaël Condé s'est aspergé de l'eau chaude suite au harcèlement dont il est victime à la maison Centrale, selon ce qu'il m'a raconté. En effet, dans la matinée de ce 2 juin 2021, on a voulu le faire changer de cellule pour l'envoyer dans une cellule où sont détenus des bandits de grand chemin et qui sont condamnés à de lourdes peines.

Lui, n'ayant été ni jugé, ni condamné et de surcroît étant un prisonnier politique, il a protesté pour sauver sa vie. Dans cette protestation il a été brutalisé. C'est ainsi qu'il s'est saisi d'un thermos qui était à côté de lui et il s'est aspergé, m'a-t-il confié. Il a des enflures sur la poitrine et la figure. Je l'ai laissé sous perfusion à l'hôpital Ignace Deenn», a confié Me Bea.

Le ministère de la justice n'a pas réagi sur cet autre incident qui survient à la maison centrale. Ismael Condé a été incarcéré pour escroquerie. Depuis son incarcération, il n'a pas encore été présenté à un juge.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com