Immobilier : La Banque Islamique de Guinée signe un partenariat avec C2M Group

CONAKRY-Dans le but de répondre à la problématique d’accès à la propriété (maison d’habitation) en Guinée, la Banque Islamique de Guinée a lancé un vaste programme pour financer la construction, la vente ou l’achat des maisons pour sa clientèle. C’est dans ce cadre que la Direction de la BIG a signé un partenariat avec la société C2M Group SA, ce lundi 31 mai 2021.

La cérémonie de signature a eu lieu dans les locaux de la BIG dans la commune de Kaloum. Elle a réuni des responsables des deux entités signataires. Ce partenariat entre dans le cadre de la commercialisation des produits immobiliers.

BIG IMMO est un produit immobilier qui est destiné à tous les clients de la Banque Islamique de Guinée qui ont besoin d’être accompagnés pour acquérir un toit ou une maison. Après avoir décliné l’objectif de ce partenariat, le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée (BIG), a expliqué que ce contrat avec C2M Group SA est renouvelable chaque année.

« L’objectif de ce partenariat est de faciliter l’accès à l’immobilier par nos clients à des conditions qui sont acceptables et qui sont sécurisées. C’est un partenariat gagnant-gagnant dans la mesure où le rôle du partenaire sera de faciliter l’accès à ce produit. Il y a un certain nombre diligences que le partenaire doit faire pour que ce produit soit non seulement vulgarisé, mais que ce produit soit accessible à l’ensemble de notre clientèle qui souhaiterait l’avoir. C’est un partenariat qui est renouvelable chaque année selon les critères qui ont été indiqués dans le partenariat. Nous pensons donc, que ce partenariat va durer plus longtemps que nécessaire parce que notre objectif, c’est de pouvoir satisfaire notre clientèle qui a une demande extrêmement importante en matière de logement », a expliqué Sidy Dieye.

Le premier responsable de BIG précise que le produit BIG Immo est HALAL. C’est-à-dire qu'il répond à toutes les conditions islamiques.

« Notre structuration est basée sur du tangible, de l’actif tangible. Si vous voulez une maison aujourd’hui, c’est la banque qui se charge de l’acheter, de la construire ou de la revendre pour vous. La banque peut acheter, revendre ou bien construire entièrement selon le profil de la clientèle. Nous avons aussi des contrats qui sont adaptés, conformes à la finance islamique que nous utilisons », a précisé Sidy Dieye, le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée.

Pour sa part, le Directeur Général de la société C2M Group SA a expliqué que ce partenariat s’inscrit intégralement dans leur stratégie de développement. Pour Monsieur Abraham Camara, sa société jouera le rôle de ‘’facilitateur’’ dans ce partenariat.

« Nous allons proposer ce produit directement à nos clients. À notre niveau, une fois qu’un de nos clients est éligible, on le propose immédiatement à la banque. Parce que nous n’avons pas la dernière décision, la banque va faire son analyse approfondie pour confirmer si le client est éligible ou pas. Donc, nous sommes en train de faciliter l’accès à la propriété via notre propre environnement en passant par la banque », a détaillé Abraham Camara.

Pour souscrire à BIG Immo, rendez-vous dans une agence de la Banque Islamique la plus proche de vous pour avoir des documents à fournir, les critères d’accès et les clauses & conditions.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023