Syndicat : Aboubacar Soumah quitte l'USTG…

CONAKRY-Aboubacar Soumah vient de quitter l'USTG (Union syndicale des travailleurs de Guinée), la centrale à laquelle, le SLECG (syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée) était jusque-là affilié.

Le Secrétaire Général du SLECG vient d'adhérer à une nouvelle structure appelée Confédération Syndicale des Travailleurs de Guinée (CSTG). Le lancement de cette confédération a eu lieu ce mardi 1er juin 2021.

« En vertu des dispositions 322.3 et 322.4 du code du travail de janvier 2014 en République de Guinée et des dispositions 3, 4, 5, 6, 7 et suivants de la convention 87 de l'organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale ratifiée par la Guinée en 1958, le centrales syndicales et syndicats nationaux légalement constitués décident de la création d'une Confédération Syndicale des Travailleurs de Guinée » a déclaré Elhadj Mamadou SALIOU Diallo.

Cette confédération est composée des organisations syndicales suivantes : ONSL, UGTG, COSATREG, CGTG, CGSL, UDTG, SLECG, SYNAMIC-Guinée et la CGFOG. Elle se fixe pour objectif d'unir leurs forces pour défendre les travailleurs des Guinée.

La création de cette nouvelle plateforme intervient alors que le monde syndical guinéen est miné par des bicéphalismes et des guerres d'égo. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée par exemple est au bord de l'implosion. La médiation entamée dans la foulée des obsèques de Louis Mbemba Soumah est au point-mort.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com