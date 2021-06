Loterie : Yellowbet révolutionne les jeux de pari en Guinée…

Présente en Guinée depuis août 2020, YellowBet pari en ligne, société de jeu en ligne partenaire de la Loterie nationale de Guinée (LONAGUI), révolutionne les jeux de pari. Elle propose aux parieurs une gamme variée de produits à savoir : le pari sportif, le rapidos, le casino, les jeux virtuels, etc. Tout ceci offre plusieurs possibilités de paris et surtout maximise les chances de gagner, au grand bonheur des abonnés des jeux de hasard.

Avec des produits de paris plus diversifiés, un accès facile aux paris via l’application Yellowbet pari en ligne et via le Mobile à travers le code *343# pour MTN et *144*8*2# pour Orange, des côtes en pré-matchs plus intéressantes, des gains accessibles sur le compte de Mobile Money, des procédures de retrait et versement simple à exécuter, des options de paris très multiples et très avantageux, un accès au site de pari même sans forfait internet, Yellowbet pari en ligne a des points forts incontournables.

Comment s'inscrire ?

Que le parieur utilise son ordinateur ou son smartphone, l’inscription sur le site de Yellowbet (www.yellowbet.com.gn ) est simple et facile. Il suffit de quelques clics depuis la page d’accueil, chaque nouveau joueur peut ouvrir gratuitement un compte. En haut à droite, cliquez sur « Join= s’inscrire » afin de lancer une inscription. Le parieur en ligne renseigne le numéro de téléphone, le prénom ainsi que le nom de famille. Il ne faut surtout pas oublier de cocher la case qui atteste qu’on a l’âge requis pour jouer à partir de 18 ans.

Comme souvent chez presque tous les bookmakers, Yellowbet a mis gratuitement à la disposition de tous ses clients une application de pari sportif. Pour télécharger l’application, il suffit de se rendre en bas de page du site Yellowbet puis cliquer sur l’icône Android au-dessus de la mention « Application Yellowbet” ou ici https://m.yellowbet.com.gn/Ip-app ”. Ainsi, avec l’application Yellowbet, les utilisateurs peuvent parier en ligne plus facilement et en toute sécurité !

En dehors des Smartphones, les parieurs ont également la possibilité d’utiliser leur mobile MTN en tapant *343# ou leur mobile Orange avec le code *144*8*2# pour faire des opérations de dépôt, de retrait et des paris à tout moment.

Le pari gratuit

Faites des paris gratuits grâce un bonus de 20000 GNF qui vous sera offert dès votre inscription sur Yellowbet !!

En plus des paris gratuits, Yellowbet offre l’opportunité à ses abonnés de gagner des bonus sur leurs gains lorsqu’ils effectuent des paris en ligne à certains heures de la soirée notamment tous les lundi et vendredi entre 18h et 20h. Ils peuvent aussi gagner jusqu’à 25% de bonus sur leurs gains quand ils placent des paris sur des matches avec des cotes supérieures ou égales à 1.20

La procédure de souscription :

Ouvrez le site- remplissez vos données- cliquez sur rejoignez maintenant, faites un pari minimum de 5000GNF puis envoyez votre au Service Client pour activer vôtre bonus de 20000 GNF !!

Campagne du smartphone

Yellowbet offre à ses usagers des Smartphones SAMSUNG à tout moment pour les récompenser. Pour participer et avoir la chance de gagner le Smartphone les usagers doivent non seulement s’inscrire et parier sur le site Yellowbet mais aussi s’abonné à la page Facebook de Yellowbet et remplir certaines conditions.

Yellowbet propose également de nombreuses promotions à travers sa page Facebook. Par exemple tous les jeudi, les abonnés peuvent participer à un QUIZ et gagner des bonus en faisant des Pronostics Foot sur la page Facebook de Yellowbet.

Des paris gratuits en fonction des niveaux de mise sur le tennis et le basket sont aussi offerts aux parieurs.

A propos des autres offres

Le Loto rapidos : un jeu de Loto rapide qui vous permet de choisir 2, 3 ou 5 boules et gagner jusqu’à 100 000 000GNF, le tirage se fera chaque 5 minutes.

Les ligues électroniques : encore appelées e-sport désigne la pratique sur internet d’un jeu vidéo seul ou en équipe. Les procédures de paris sont les mêmes que les ligues traditionnelles.

Des jeux virtuels : Ce sont des jeux vidéo dans lesquelles des logiciels jouent des évènements sportifs des courses ou des concours. L’occasion est mise à profit pour permettre de placer des paris sur les Courses ou les sports encours.

Casinos : Ce sont des jeux de calculs rapides ou des jeux de machines, jeux de hasard où le client peut jouer plusieurs fois et dans très peu de temps, obtenir instantanément le résultat de son pari.

Chez Yellowbet, les paris sont discrets et simplifiés pour les usagers qui ne veulent pas s’afficher, avec la possibilité de parier sur des matchs en direct avec des côtes plus attractives. Des bonus de 100% à gagner sur le premier dépôt et une campagne de dons de smartphones aux clients de Yellowbet, sont disponibles. Yellowbet offre également la possibilité à ses abonnés de se faire rembourser leurs mises lorsqu’ils enregistrent des pertes sur leurs paris en direct ou en pré match les week-ends.

Qu'attendez-vous alors ? Tentez votre chance !