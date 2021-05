Tibou KAMARA : Le discours et la méthode…

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Industrie et des PME, Conseiller Personnel du Chef de l’Etat Tibou Kamara fait montre, au-delà de ses talents de tribun, doublés d’une plume en or, sa posture d’homme d’État, tant sa maitrise des dossiers au niveau national et international force le respect et l’admiration. Ses déclarations solennelles et pédagogiques…

Il est ce qu’il conviendrait de qualifier de « jeune premier », doué d’une intelligence largement au-dessus de la moyenne. De ses pires détracteurs à ses fervents admirateurs, tous évoquent, (redoutent ?) ou lui reconnaissent au moins deux qualités : son intelligence (émotionnelle) et son audace qu’il a décidé de consacrer au service de l’Etat et de la Nation.

Ainsi, du Président Lansana Conté au Pr Alpa Condé en passant par Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté, son nom et son ombre planent dans les hautes sphères de décision du pouvoir depuis un quart ¼ de siècle alors qu’il n’a pas encore 50 ans. Quel est son secret ? Si secret il y a ! qu’est-ce qu’il a de si exceptionnel au point qu’il fascine, intrigue tant, amis et adversaires, aussi bien dans l’opposition que dans la mouvance ? Force est de constater que la personnalité du nouveau Porte-parole du Gouvernement ne laisse personne indifférent. Sans doute parce que chacun veut l’avoir dans son camp et pour soi, et sûrement pas par haine, du moins dans l’absolue.

A ceux qui veulent faire croire qu’il change de position en s’étant mis au service des différents pouvoirs : n’est-ce pas une façon de remettre en question l’intelligence et à la capacité de discernement de ces chefs d’Etat qui se sont succédé, y compris des chefs de gouvernement qui lui ont tous porté confiance ?

En effet, aucun parmi eux n’a fait une déclaration publique l’accusant de trahison. Certes « il peut changer d’opinion si nécessaire mais il n’a jamais tronqué ses convictions » affirme un de ses anciens collaborateurs. Celles-ci sont orientées vers l’universalisme, les valeurs républicaines et son pays la Guinée.

Qui est mieux placé que le Pr Alpha Condé, Dadis Camara, Sékouba Konaté, Cellou Dalein Diallo, Dr Ahmed Tidiane Souaré à travers lesquels il a servi et continue de servir son pays, pour juger sa loyauté, ses compétences et son intégrité ?

D’ailleurs il a mis au défi de lui montrer « une personne qui, en tout temps, sur les mêmes sujets et sur les mêmes personnes, garde les mêmes opinions ». Si, il en existe, ça s’appellerait du fanatisme. Sauf qu’en tant qu’être supérieur doué de raison, nous sommes amenés à réfléchir et à agir après avoir jaugé, jugeé, analysé le factuel. La dialectique étant la base de la rationalité, Tibou Kamara est dans la dualité permanente entre ce qui lui semble être le bien et le mal. Il est toujours prompt à braver les forces du mal pour ses idéaux. L’opinion publique se souvient que Tibou Kamara, tout jeune journaliste était l’un des rares (sinon le seul) à oser rendre visite et faire des interviews à Alpha Condé… opposant emprisonné, traité comme un pestiféré par certains qui l’acclament aujourd’hui. Dadis Camara, le Capitaine Chef de la junte n’a-t-il pas témoigné en ces termes « Tibou Kamara est un homme honnête, il dit toujours la vérité… ». Que dire du Général Sékouba Konaté qui lui voue une considération à toute épreuve et avec lequel il y’a un respect mutuel.

Cellou Dalein Diallo n’a également jamais renié son amitié avec son ancien collaborateur. Dr Ahmed Tidiane Souaré a souvent salué la force de ses convictions et son intelligence. Qui dirait mieux ?

Issu d’une famille métissée (Dialonkhé, Peul, Toucouleur), il a sûrement su très tôt faire face à l’adversité et à se battre pour une société juste, pour le bien de chacun et de tous.

Cette vocation de se mettre au service de la République (Res Publica = Chose publique), Tibou la tient-il de son ascendance aussi bien paternelle que maternelle d’aristocrates et de chefs coutumiers ou bien il en est le réceptacle ?

En attendant, l’enfant prodige de la ville sainte d’El hadj Oumar Tall continue à écrire son histoire personnelle, intimement liée à l’Histoire de la Guinée depuis 25 ans. Ce qui est sûr, celui qui préfère la simplicité et répugne toutefois la banalité, a déjà marqué l’Histoire sans crier gare, sans histoire, et l’Histoire continue car Seuls les Grands Hommes font l’Histoire.

Aliou SOUARÉ