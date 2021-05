Dr Sékou Condé du RPG frôle le pire : "Mon véhicule a fait des tonneaux..."

CONAKRY-Un haut dirigeant du parti du Président Alpha Condé, a frôlé la mort ce lundi 31 mai 2021, dans la matinée. Le doyen Sékou Condé, Secrétaire permanent du RPG arc-en-ciel a subi un grave accident de la circulation, dans la préfecture de Coyah.

Ce responsable du parti au Pouvoir en Guinée se rendait à son service, quand, en voulant éviter un obstacle, son véhicule a fait des tonneaux se renversant dans le basfond, les quatre roues en l'air. Avec chance, monsieur Sékou Condé et son épouse qui étaient seuls dans le véhicule sont sortis indemnes. La victime, interrogée par un journaliste d’Africaguinee.com, est revenue sur les circonstances de l’accident qui a failli lui coûter la vie. Il a livré un témoigne "surréaliste".

« Tous les matins je suis à mon bureau à partir de 6 heures. Donc, je suis sorti de la maison à 5h, en provenance de Kountia, j'ai pris l’autoroute pour aller tourner au KM 36. Dans le basfond, avant de remonter au kilomètre 36, on a trouvé un minibus garé dans l’obscurité sans aucun signalement, et en plein chaussée. J’étais en descente et un peu en vitesse. Brusquement, j'ai vu le minibus garé devant moi. Si je continue je rentre dedans et c’était fini pour moi, car c’est la mort directe.

Mon véhicule a fait des tonneaux

Donc, j’ai essayé de braquer pour éviter le minibus et voilà, la voiture a commencé à déraper. C’était des tonneaux, je ne sais pas combien de fois on a roulé, je me suis vu dans le basfonds, les quatre pneus en l’air et moi-même, mais attaché par la ceinture de sécurité.

Heureusement, j’avais baissé les vitres de devant, madame a pu sortir par le trou et elle a pu ouvrir la portière pour que je puisse sortir », a expliqué Sékou Condé, précisant qu’il y a eu plus de peur que de mal.

« Mon épouse a eu une blessure au niveau du bras, elle sent des douleurs corporelles. Et moi je ressens des douleurs dans le corps, le dos, les lombes, le côté gauche de ma tête ainsi qu’au niveau de l’épaule gauche me font mal. Nous partons comme à la caisse nationale de la sécurité sociale pour faire le scanner » a-t-il témoigné.

Face à cette situation, le secrétaire permanent du RPG déplore l’attitude de certains chauffeurs dans la circulation et appelle à une prise de conscience.

« Il y a quelque chose que j’ai trouvé en Guinée que je n’ai vu nulle part dans le monde entier. Quand les véhicules tombent en panne, les chauffeurs garent directement au milieu de la chaussée. Ils appellent les mécaniciens agir en plein circulation, je n’ai jamais vu ça ailleurs. Sinon, lorsque ta voiture se gâte, débrouilles-toi pour la mettre de côté, loin de la chaussée, mais en Guinée, c’est ce qui ne se fait pas. Et, c’est ce qui provoque les accidents graves au niveau de la circulation.

Les voies ne sont pas éclairées et quand tu viens brusquement, certains brulent des ordures, la fumée envahit l’endroit et la visibilité est vraiment diminuée. Dans ces conditions, tu trouves brusquement un obstacle devant, il faut se dire que cela conduit à un accident. Donc, il faut sensibiliser les transporteurs. Quand le véhicule tombe en panne sur la chaussé, il faut appeler les gens afin de t’aider de le dégager en dehors de la circulation et éviter à d’autres des accidents » a préconisé M. Sékou Condé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Afrciaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28