Conakry : les ressortissants de Héricot "Dalaba" installent le bureau exécutif de leur association…

CONAKRY-Les ressortissants de Héricot, un district relevant de la sous-préfecture de Kaala, préfecture de Dalaba, ont procédé à l’installation du nouveau bureau exécutif de leur association, dénommée "Association pour le Développement du District de Héricot". La cérémonie a eu lieu ce dimanche 30 mai 2021, à Yimbaya Camp carrefour, commune de Matoto.

Cet évènement a réuni l’ensemble des organisations de ressortissants de la sous-préfecture Kaala et de Dalaba, des sages et fils du district de Héricot, venus assister à l’installation du premier et tout nouveau bureau de cette Association. Dans son discours, le président de l’association pour le développement du district de Héricot a rappelé la nécessité de mettre une telle initiative pour ce district.

« L’idée nous est venue en 2019. Lorsque nous étions partis au village avec des amis, nous avions constaté que l’initiative pour le développement que nos parents avaient créée, était au ralentie. C’est ainsi que nous avons jugé nécessaire de les rencontrer et faire une campagne de sensibilisation pour promouvoir l'union et le développement de notre district au niveau local, national et international », a expliqué Souleymane Bah, premier président de l’ADDH.

L’objectif principal de l’association est d’œuvrer pour le développement rapide de Héricot, à travers la construction des infrastructures scolaires, hospitalières, routières, et économiques. Cette première édition leur permettra de jeter les bases pour le développement communautaire de leur localité. Ainsi, l'Association se fixe pour objectif :

Renforcer les liens sociaux entre les ressortissants du district de HERICOT,

Réaliser des projets de développement communautaire tel que la construction d'un marché, des écoles, des postes de santé, d'aménagement des pistes rurales etc,

Créer une dynamique d'échange et de partage de connaissances dans laquelle chacun apportera sa contribution pour le développement de la Guinée en général, et de la préfecture de Dalaba en particulier.

Le président de l’ADDH a par ailleurs invité l’ensemble des fils et filles de la localité à rejoindre l’association pour le développement harmonieux et durable de Héricot.

« J’invite tous les filles et fils de la sous-préfecture de Kaala et plus particulièrement du district de Hérico de venir adhérer massivement à cette association et de regarder l’avenir du district. On est plus de 2000 personnes dans le district composé de huit (8) secteurs. Donc, à tous ces gens qui ne sont pas encore membres, nous les encourageons à venir nous rejoindre à l’ADDH pour le développement de notre localité. Je les invite surtout à participer massivement à nos différentes réunions pour qu’ensemble, on arrive à atteindre nos objectifs », a lancé M. Souleymane Bah.

Au nombre de vingt-cinq (25), les membres du bureau exécutif de l’association pour le développement du district de Héricot ont été élus en toute transparence et de façon démocratique, au mois d’avril 2021. A date, plus deux cent personnes ont adhéré à l’association.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28