Bourse des étudiants : le ministère de l'Enseignement Supérieur tranche…

CONAKRY-Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a apporté des précisions sur le paiement de la bourse d'entretien des étudiants, qui murmurent depuis quelques jours, contre ce qu'ils qualifient de "gel" annoncé d'une partie de leur bourse.

Alors que des étudiants soupçonnent les autorités du ministère de l’enseignement supérieur de soustraire un mois de leur bourse d’entretien et menacent de se faire entendre, un cadre du département a apporté des précisions au micro d’un journaliste d’Africagunée.com.

Selon le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur, rien n’a été enlevé sur les pécules des étudiants. Il précise que ce sont les mois passés en classe qui sont payés et non l’année universitaire qui compte neuf mois.

« Rien n’a été retiré. Les étudiants peuvent se référer au décret qui fixe les critères d’attribution de la bourse d’entretien. La bourse d’étude est payée pour les mois de cours, c’est-à-dire les mois passés en classe » a expliqué Professeur Momo Bangoura.

Contrairement à ce que soutiennent certains étudiants, les cours n’ont pas débuté au mois d’octobre 2020, pour cette année, a-t-il ajouté.

Lire aussi- Guinée : vers une nouvelle grogne dans les universités publiques?

« Je n’ai pas calendrier en tête, mais je crois que les cours, pour les étudiants de la Licence 2, 3… ont débuté le 1er décembre 2020. Ceux qui font la licence 1 ont commencé le 1er février 2021 » a-t-il précisé tout en indiquant que, cette année, c’est huit mois de cours qui ont été prévus. C’est-à-dire, de décembre au mois de juillet 2021.

« Pour le quatrième trimestre, on est obligé souvent de prolonger jusqu'au mois de juillet. Dans la subvention du troisième trimestre, les étudiants ne sont pas comptés. L’économie que nous faisons dans le quatrième trimestre l’année écoulée, c’est ce qu’on va leur payer au mois de juillet. Donc, on a rien enlevé. Je précise encore que, c’est les mois passés en classe qui sont payés, ce n’est pas l’année universitaire qui compte neuf mois. Mais si vous passez les neuf en classe, on vous les paie et si ce n’est le cas, c’est le nombre de mois passés en classe qui sont payés. Mais il y a toujours une compensation pour le mois de juillet » a précisé le Directeur général de l’enseignement supérieur,

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28