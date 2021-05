Guinée : Pourquoi le QG du parti d'Alpha Condé a été fermé à Matoto?

CONAKRY-Le Quartier Général du RPG arc-en-ciel, le parti au Pouvoir en Guinée a été fermé à Matoto, l'une des plus grandes communes du pays. La fermeture est intervenue ce samedi 29 mai 2021, a appris Africaguinee.com.

Comment en est-on arrivé là ? Africaguinee.com a interrogé l'administrateur général du QG, qui nous a confié que le parti reste devoir au propriétaire du bâtiment 4 ans d’arriérés, soit un total de 192 MILLIONS de francs guinéens.

« Notre siège à Matoto a été fermé hier pour non-paiement des arriérés. Nous devons 4 ans d’arriérés au propriétaire. Nous devons payer 4 millions Gnf par mois soit 48 millions par an. Au total cela fait 192 millions Gnf pour les 4 ans.

Hier, nous avons négocié jusqu’à 16h, on ne s’est pas entendu. Suite à cela, il (le propriétaire, ndlr) a décidé de fermer (le QG). Nous sommes en train de voir si on peut trouver même si c’est un an en attendant afin de pouvoir négocier le reste", a confié Moussa Sidibé interrogé par Africaguinee.com.

Dossier à suivre…

