Covid-19: le "beau geste" de solidarité de la Chine envers l'Armée guinéenne…

CONAKRY-Le ministre guinéen de la Défense a réceptionné, ce dimanche 30 mai 2021, 100. 000 doses de vaccins "Sinopharm" offerts par la Chine, à l'Armée guinéenne. Ce beau geste de solidarité entre dans le cadre de la lutte la pandémie de Covid-19. La cérémonie de réception et de remise a eu lieu à l'aéroport international Conakry Gbéssia en présence du ministre d'Etat, ministre la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, et de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine en Guinée, HUANG Wei.

Outre ces deux importantes personnalités, la cérémonie de remise a connu la présence du Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée, Dr Moussa Konaté, de quelques hauts officiers supérieurs de l’Armée guinéenne ainsi que des certains agents de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS).

Dans son allocution de circonstance, l’ambassadeur de la Chine en Guinée a déclaré : « Depuis l’apparition de la covid-19, la Guinée a fait beaucoup d’efforts pour endiguer la propagation de virus et a lancé la campagne de vaccination. La Chine a été le premier pays à fournir des vaccins à la Guinée. Le pays a bénéficié de deux lots de vaccins offerts par la Chine. Mais en raison du déficit d'approvisionnement en vaccin, il est peu probable d’étendre considérablement le déploiement du vaccin sur tout le territoire guinéen. En partageant le souci de la Guinée et sur la demande de l’armée guinéenne, l’armée chinoise offre aujourd’hui des vaccins à l’armée guinéenne parce que jusqu’à présent on doit dire que le vaccin est l’arme la plus efficace contre la covid-19 », a déclaré HUANG Wei.

Ce nouveau geste de solidarité de Pékin envers Conakry vise à aider la Guinée à endiguer la pandémie. Poursuivant son intervention, le diplomate chinois a souligné que la Chine et la Guinée sont de bons frères, de bons amis et de bons partenaires. "La Chine reste toujours aux côtés de la Guinée et va continuer à renforcer davantage la coopération anti-épidémique envers la Guinée pour mettre un terme à cette pandémie", a assuré l'ambassadeur de la République populaire de la Chine en Guinée, HUANG Wei.

De son côté, le ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale a, au nom du président de la République et du peuple de Guinée, remercié le Gouvernement chinois et particulièrement le ministre de la Défense de la Chine pour cet important appui à l’armée guinéenne dans le cadre de la lutte contre la covid-19.

« Excellence monsieur l’ambassadeur, je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre implication personnelle pour l’aboutissement de ce processus jusqu’à la livraison de ces 100 000 vaccins à la Guinée. Je profite de l’occasion, au nom de son excellence monsieur le président la République, Pr Alpha Condé, chef de notre Armée, remercier le peuple chinois, son excellence le frère ami, Xi Jin Ping, président de la République pour cette grande marque de solidarité, en offrant de façon gratuite à l’armée guinéenne 100. 000 vaccins dans le cadre de la lutte contre la covid-19.

Nous ne sommes pas du tout surpris parce que depuis l’accession de notre pays à l’indépendance, la Chine a toujours été présente aux côtés de la Guinée dans toutes les situations. Donc, cela est une démonstration éloquente sur l’excellence des relations d’amitiés qui existent entre nos deux peuples depuis l’accession de notre pays à l’indépendance », a martelé Dr Mohamed Diané.

Le ministre d’Etat a par ailleurs profité de l'occasion pour demander au diplomate chinois de transmettre à son homologue, le ministre de la défense nationale chinoise, toutes ses reconnaissances pour avoir accédé très rapidement à sa requête et accéléré le processus de l’obtention des vaccins. Il a par ailleurs assuré que ces 100. 000 vaccins seront utilisés pour accélérer le processus de lutte contre cette pandémie au niveau de l’armée guinéenne

De son côté, le Directeur Général des services de santé des armées a annoncé que dès les jours venir, des équipes seront mises sur le terrain dans le cadre de la stratégie vaccinale.

« Un des moyens pour faire face à la covid-19 et qui constitue pour nous tous une source d’espoir, c’est le vaccin. La stratégie vaccinale occupe une place importante dans la riposte contre la pandémie. C’est pour dire combien ma joie est immense en ma qualité de Directeur Général des services de santé des armées. Je remercie monsieur le président de la République, le commandant en chef des forces armées guinéennes qui a pensé à l’armée pour l'aider à obtenir cette quantité importante de vaccins. Dès les semaines à venir nous allons mettre en place la stratégie vaccinale », a promis le Colonel Ibrahima Khalil Touré, Directeur Général des services de santé des armées.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28