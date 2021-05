Bah Ousmane vante les acquis d'Alpha Condé : “Boké dégage aujourd’hui le bien-être..."

BOKE-Bah Ousmane vante les acquis du Président Alpha Condé. Pour le ministre d’État Conseiller à la Présidence en charge des questions d'infrastructures, les nombreuses initiatives du président de la République, en vue de favoriser le développement économique et social de la Guinée, commence à porter leurs fruits. En témoigne selon lui, la région administrative de Boké, qui, dit-il, dégage aujourd'hui le "bien-être".

"Le président de la République dans le cadre de la réalisation de son programme de société a élaboré un ensemble d’initiatives dites initiatives présidentielles. Elles sont nombreuses. Malgré une situation particulièrement difficile du point de vue économique et sociale, de jour en jour, nous assistons à l’accomplissement de ces actions”, a déclaré samedi 29 mai 2021, le leader de l'UPR, en déplacement dans la sous-préfecture de Kamsar.

Bah Ousmane qui inaugurait une usine de gaz au nom du Chef de l'Etat, a vanté le développement de la région de Boké, érigée il y a quelques années en zone économique spéciale.

“Je m’en vais pour preuve : il suffit tout simplement de regarder l’environnement que vous offre l’atmosphère une fois que vous avez dépassé la limite entre Dubreka et Boké. La région administrative de Boke sent, dégage aujourd’hui le bien-être. Combien d’entreprises sont établies dans cette région? Combien de nos frères et de nos sœurs trouvent aujourd’hui un emploi? Combien des Guinéens vont profiter des revenus que ces différentes entreprises vont procurer? Les mines, le port et aujourd’hui cette unité de production de gaz. Vous conviendrez que la Guinée est en train d’illustrer qu’elle est véritablement une destination”, a indiqué l’allié du président Alpha Condé.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06