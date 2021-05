Projet BoCEJ : 150 jeunes formés à l’Université Nongo Conakry reçoivent leur attestation…

CONAKRY-150 jeunes formés en -Marketing et vente, Assistant de direction et communication digitale, CISCO Cyber-security, CISCO CCNA et CCNA Security-, ont reçu leurs attestations de fin de formation ce samedi 29 mai 2021 à l’Université Nongo Conakry.

Cette formation a été rendue possible grâce au projet BoCEJ (Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes), financé à hauteur de 20 millions de dollars par la Banque Mondiale. Ladite formation s'est étendue de juin 2020 à mars 2021. Pilotée par l'Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi, la composante E2E (Éducation à l'Emploi) vise booster l'emploiyabilité des jeunes à travers la formation. La réussite de cette formation réjouit à plus d'un titre le Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) qui n’a pas caché sa satisfaction. Selon Hassimiou Souaré, cela prouve à suffisance que l’AGUIPE fait bien son travail. Ce, grâce aux initiatives innovantes du Gouvernement guinéen en faveur de la couche juvénile.

"Permettez-mois au nom de l'AGUIPE de remercier le Gouvernement guinéen qui multiplie ces initiatives en faveur des jeunes de notre pays. Le projet BoCEJ est un bel exemple parmi tant de programmes initiés par le Gouvernement en faveur de la couche juvénile. Que dire de la Banque mondiale qui a accepté de financer entièrement ce projet à hauteur de 20 millions de dollars", a déclaré M. Souaré qui, de passage a remercié les responsables de l'Université Nongo Conarky, mais aussi l'équipe de coordination du projet BoCEJ.

« Aujourd’hui nous sommes très satisfaits et nous espérons que très bientôt d’autres jeunes vont bénéficier de tels accompagnements. Ce qui nous réjouit à plus d’un titre du côté de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi AGUIPE, c’est surtout ces témoignages des jeunes que nous avons entendus dans la salle qui, à l’issue de cette formation, ont tout de suite trouvé de l’emploi. Cela veut dire que nous sommes en train de réussir notre mission. Parce l’objectif c’est de booster la compétence des jeunes à travers la formation pour accroître leur chance d'employabilité », s'est réjoui Mamadou Hassimiou Souaré.

Il a ensuite pris l’engagement que l’AGUIPE travaillera davantage pour accompagner les jeunes. « Le seul message que j’ai à l’endroit des jeunes, c’est de les inviter à faire preuve d’un engagement et surtout capitaliser les connaissances acquises lors de cette formation. Du côté de l’AGUIPE, nous travaillons comme toujours pour accompagner les demandeurs d’emploi. Nous invitons également les autres jeunes qui, parfois ne croient pas trop aux structures gouvernementales, à venir du côté de l’AGUIPE et profiter des opportunités que nous offrons aux demandeurs d’emploi », a lancé le Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE).

Le représentant du projet BoCEJ à cette cérémonie a pour sa part rassuré que cette initiative restera toujours dans l’agenda de sa structure. « Nous sommes très satisfaits et contents de cette remise parce qu’elle marque la fin d’un processus. Surtout ceux qui ont fait CCNA Cybersecurity sont les pionniers en Guinée. C’est une première dans notre pays. Vous pouvez être sûrs que cette initiative va être pérenne », a promis Abdoulaye Diallo, Responsable Suivi-évaluation du projet BoCEJ.

Le Fondateur de l’Université Nongo Conakry UNC a de son côté remercié le Gouvernement guinéen pour cette initiative en faveur des jeunes.

« Je tiens vivement à remercier le Gouvernement guinéen, le programme BoCEJ et tous les partenaires techniques et financiers qui ont cru en ce projet. Nous sommes très heureux d'avoir contribué à cette formation, c’est une fierté pour l’Université Nongo Conakry parce que, c’est un projet de haut niveau qui vise à booster l’employabilité des jeunes », a témoigné Mamadou Cellou Souaré.

Poursuivant, le premier responsable de l'Université Nongo Conakry a fait part de quelques perspectives de son institution, devenu l’un des meilleurs temples du savoir en Guinée.

« Au termes cette formation nous avons réussi à placer les 40% de ces 150 jeunes grâce à la formation pratique qu’ils ont reçue. C’est un taux satisfaisant. A l’UNC nous sommes toujours en train d’innover à travers des jeunes très dynamiques, en plus de ce centre d’innovation, nous comptons aménager beaucoup d’autres dans l’avenir. Parce que nous tenons à mettre ces jeunes dans un endroit convivial, confortable pour pouvoir les motiver. Nous avons un projet de formation en ligne également, nous sommes en train de déployer tous les équipements afin que partout où ils seront, qu’on puisse vraiment les former en ligne », a déroulé Mamadou Cellou Souaré.

Avant de remercier toutes les parties prenantes à ce processus de formation, les récipiendaires de leurs côté ont exprimé leur satisfaction. C’est le cas de Maomou Albert Mazagalo.

« Je suis fier d'avoir bénéficié de cette formation. Aujourd’hui je peux me présenter devant n’importe quelle entreprise avec confiance pour parler de mes compétences. Donc, je remercie infiniment les promoteurs de ce projet que sont l’Etat guinéen à travers l’AGUIPE, la Banque Mondiale, le staff de gestion du projet BoCEJ. Je remercie aussi l’Université Nongo Conakry d’avoir mis à notre disposition un cadre convivial et un environnement d’apprentissage de haute qualité avec des salles climatisées équipées d'ordinateurs de dernières générations et une connexion internet haut débit », s'est réjoui ce jeune formé en cyber-sécurité.

Boubacar Bah a bénéficié de la formation en Cisco Cyber-security. Selon cet étudiant, cette formation lui a permis d’acquérir des connaissances inestimables.

« Cette formation nous a permis de booster notre niveau d’études et nous a préparés à une certification industrielle d’un géant mondial des systèmes des réseaux informatiques qui est CISCO. Cette formation nous a également permis d’acquérir des compétences plus approfondies dans le domaine des technologies en général et celui de la cyber-sécurité en particulier. Personnellement, à la suite de cette formation, j’ai pu intégrer le monde professionnel de la cyber-sécurité grâce à un stage dans un cabinet local en tant qu’analyste cyber-sécurité, de competir à travers des défis réalistes sur des plateformes internationales. Elle m’a également permis d’intégrer des espaces d’échanges tels que l’association panafricaine des cyber-sécurité (APAC) regroupant des experts d’Afrique francophone.

Cette formation nous a permis d’avoir une certification académique et professionnelle dans l’un des domaines les plus demandés sur le marché de l’emploi dans le monde, d’apprendre les compétences fondamentales, les techniques, les technologies et la pratique nécessaire pour prévenir et de se défendre contre les cyber-attaques au sein d’un centre opérationnel de sécurité, de mener des enquêtes sur les incidents de sécurité, de connaitre la méthodologie des hackeurs, d’identifier les ressources et les vecteurs d’attaques pour chasser les cyber-menaces, d’identifier les activités malveillants au sein d’un réseau informatique », a détaillé M. Bah.

