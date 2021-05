Le camp d'Alpha Condé titille Kouyaté, Sidya et Cellou: " Ils ne sont pas un bon exemple…"

CONAKRY-Le dialogue politique annoncé en Guinée n'emballe guère certains dans l'opposition. C'est le cas des anciens premiers ministres Sidya Touré, Cellou Dalein Diallo et Lansana Kouyaté, trois figures de l'opposition guinéenne. Sauf "coup de théâtre", ils pourraient ne pas y prendre part.

Qu'en pense le camp du président Alpha Condé ? Interrogé, M. Saloum Cissé a indiqué que ces trois opposants ne sont pas un bon exemple. « Ces gens-là ont géré la Guinée pendant 24 ans. Nous savons ce qu’ils ont eu à faire de la Guinée. Ils ne sont pas un bon exemple », martèle le Secrétaire Général du RPG.

Depuis la nomination de Fodé Bangoura comme secrétaire permanent du cadre du dialogue politique et social, la relance du dialogue politique déchaine les passions et cristallise les débats. Si certains affichent une volonté d'aller au dialogue, d'autres non.

« Ceux qui ne veulent pas de dialogue C’est leur problème. Cela n’engage qu’eux. Ils sont libres de dialoguer ou de ne pas dialoguer. La Guinée va continuer à vivre. Il y a combien des partis politiques en Guinée ? J’en compte plus 100. Tous les jours, des partis sont créés. De toutes les façons si eux ne veulent pas, les autres sont là pour aller au dialogue. La Guinée n’appartient pas qu’à eux seulement c’est un acquis commun », tranche Saloum Cissé.

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com