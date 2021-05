Amicaux: Naby Keita forfait, Gnagna Barry, Morlaye sur la liste de Didier Six…

CONAKRY-La Guinée affronte la Turquie, ce lundi 31 mai 2021 en match de préparation en vue des éliminatoires du Mondial 2022. En prélude à cette rencontre, Didier Six, a publié vendredi sa liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux du mois de juin.

Six noms, non des moindres sont forfaits. Naby Keita, Amadou Diawara, François Kamano, Sydouba Soumah, Mohamed Bayo, Mady Camara ne seront pas au rendez-vous, pour des raisons diverses.

C'est donc une liste remaniée que Didier Six a sortie. On note notamment la présence des jeunes pépites telles que Gnagna Barry et Morlaye Sylla, qui avaient brillé lors du Chan 2021 Cameroun.

Pour cette trêve internationale, la Guinée affrontera respectivement, la Turquie (31 Mai) le Togo (5 juin), le Kosovo (8 juin) et le Niger (11 juin) à Antalya (Turquie). Ci-dessous, la liste des 23 de Didier Six.