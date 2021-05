Hydrocarbures : Total-Guinée repense le design de ses gammes de lubrifiants…

CONAKRY- Pour répondre plus efficacement aux besoins de sa clientèle, la compagnie d’hydrocarbures Total-Guinée a présenté ce vendredi 24 mai 2021, le nouveau packaging de ses bidons d’huile de moteur.

Un nouveau design a été appliqué à toutes les gammes de lubrifiants moteurs que propose l'entreprise à sa clientèle. Objectif : apporter de la simplicité avec plus de performance et une meilleure efficacité permettant au client de choisir son huile de manière appropriée. Cette innovation Total-Guinée répond à sa vision d'offrir la meilleure expérience client et surtout de concrétiser son ambition d'être la major de l'énergie responsable.

La cérémonie de présentation a eu lieu au centre de formation de la station Total à Belle-vue en présence de plusieurs clients, gérants de station- services et de plusieurs employés de ce géant des hydrocarbures. Cet éventail de services présenté par Total-Guinée, vise à satisfaire les besoins de sa clientèle à des coûts très abordables.

Selon Nicolas Lisiecki, en plus de ce qu'elle offre chez le client en termes de nouveautés et de services de qualité, Total-Guinée, apporte aussi plus de simplicité, plus d’efficacité, plus de proximité. Le but ? Permettre au client de choisir la meilleure qualité d'huile-moteur pour son véhicule. Il précise que l'entreprise dispose aussi toutes les huiles sur le marché qui sont disponibles pour répondre à tous les besoins. Dans ce cadre, M. Lisiecki explique qu'il y a plusieurs gammes de bidons dont ceux de 5litres et 2 litres.

Ces bidons se présentent en 3 différentes couleurs de Platinum Gold qui est vraiment le haut de gamme, le Silver qui est le milieu de gamme et le Bronze pour les entrées de gamme. Ces huiles sont disponibles en 5L et 2L à des prix correspondant au niveau de gamme, bien entendu. Ces huiles sont parfaitement adaptées à tous types de moteurs.

Pour le premier responsable de Total-Guinée, sa compagnie se distingue des autres à travers les gammes variées de ses produits et des nombreux services de qualités que l’entreprise offre à ses clients.

La performance des moteurs est en permanence dans notre esprit. C’est pourquoi on a plus de 130 chercheurs dans notre centre de recherche et de développement qui, tous les ans développent de nouvelles formulations. Nos huiles sont parfaitement adaptées aux moteurs de tous types de véhicules. Ce qui est la nouveauté dans les nouveaux emballages ce qu’ils sont encore plus clairs qu’avant avec des nouvelles couleurs, nouvelles étiquettes et design plus ergonomique a souligné le Directeur Général de Total-Guinée.

Major de l’énergie responsable…

Une des différences entre l’ancien et le nouveau produit présenté, se trouve au niveau de la légèreté des bidons, a indiqué le patron de Total-Guinée.

le lancement de ce nouveau packaging de lubrifiants contribue à l’ambition du groupe Total de devenir la major de l’énergie responsable, ce qui se traduit notamment par un allègement des bidons permettant d’éviter chaque année l’émission de 9 500 tonnes de CO2 équivalent* lié à l’économie de matière. C’est vraiment très énorme comme impact. En plus de nouveautés, c’est un service de qualité que Total-Guinée apporte avec plus de simplicité, plus de performance et plus d’efficacité pour mieux servir ses clients.

Cette nouvelle gamme d’huiles est disponible sur toutes les stations-service de Total Guinée.

Avec TOTAL, découvrez une nouvelle vision de la performance dans votre quotidien, a conclu Nicolas LISIECKI.

La cérémonie a pris fin par cocktail offert par Nicolas LISIECKI à tous ses invités.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13