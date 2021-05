Guinée: Des nouvelles très alarmantes sur la santé de Chérif Bah, Gaoual et Cie…

CONAKRY-Détenus depuis sept mois à la maison centrale de Conakry, Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Etienne Soropogui, Cellou Baldé et Abdoulaye Bah, se porteraient très mal. Selon leurs avocats, leur santé continue de se dégrader à la maison centrale de Conakry, alors que la date de leur procès n'est toujours pas fixée.

"Ils sont tous très malades aujourd'hui, certains d'entre eux sont d'ailleurs hospitalisés. Ceux qui ne le sont pas, parviennent difficilement à se mouvoir. On ne pas se voiler la face, ils sont tous malades", alerte maitre Alsény Aissata Diallo.

Ces prisonniers politiques ont été renvoyés devant le tribunal criminel de Dixinn pour jugement. Mais la date de l'ouverture du procès n'est pas encore fixée. Ces hauts dirigeants de l'UFDG et son allié l'ANAD sont renvoyés pour des faits de : " trouble à l'Etat par la dévastation et le pillage, atteinte aux institutions de la République, participation à un mouvement insurrectionnel, menace de violences ou de mort par le biais d'un système informatique, diffusion et la mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public…".

Dossier à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com