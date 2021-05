UEFA Euro 2020 : des offres alléchantes et exceptionnelles chez CANAL+…

CONAKRY- C’est une aubaine pour les abonnés de CANAL+ en Guinée ! A l’occasion de l’UEFA Euro 2020, CANAL+ déploie comme à l’accoutumée, de grands moyens techniques et humains pour permettre à ses abonnés de vivre cette compétition aux premières loges.

Ce géant de la distribution d’images, promet de faire vivre à ses abonnés l’intégralité de la compétition de l’UEFA EURO 2020. Soit les 51 matchs sur les chaines CANAL+Sport en direct et en qualité HD.

Dans ses offres alléchantes, CANAL+ promet de retransmettre pour ses millions d’abonnés les cérémonies d’ouverture et de clôture de cette fête du football européen. Il y aura donc deux chaines dédiées à la compétition qui seront CANAL+ SPORT 2 et CANAL+SPORT3. Tous les matches seront rediffusés sur CANAL+SPORT1.

Pendant les phases de groupes, selon Fabrice Atouhoun, les matches seront diffusés sur CANAL+Sport2 et CANAL+Sport3. ‘’Dès le 26 juin à partir des 8ème de finale et jusqu’à la finale, CANAL+Sport2 sera la chaine de l’UEFA EURO 2020’’, a déroulé le directeur des ventes de CANAL+ Guinée. Pour ce manager, un éditorial unique avec des émissions exclusivement dédiées à l’UEFA EURO 2020, sera proposé.

Des magazines après match tous les soirs sont aussi concoctés et un magazine à des moments clés de la compétition, sera exposé. Le tout commenté avec de meilleurs consultants et journalistes. Ces experts seront bien entendu au rendez-vous pour expliquer, décrypter et analyser tous les matchs et les faits marquants de ce Tournoi qui se déroulera du 11 Juin au 11 Juillet 2020.

Ce dispositif éditorial est également renforcé avec une équipe de journalistes reporters présents au cœur des stades pour être au plus près de la compétition. Un dispositif exceptionnel, pour des offres exceptionnelles. Le décodeur HD CANAL+, est vendu au prix exceptionnel de 50.000 GNF seulement avec une installation offerte à partir de la formule EVASION, annonce Fabrice Atouhoun. Et pour tout réabonnement à la formule supérieure, les abonnés pourront bénéficier de 30 jours à EVASION + ou tout CANAL+.

‘’ Nous sommes dans une période festive dans le football européen. Nous sommes heureux de vous annoncer que l’Euro doit commencer le 11 juin avec la particularité de se dérouler dans plusieurs villes. Mon message est de vous dire que cela va se passer sur les chaines CANAL+. Regarder le foot (ailleurs) et regarder le foot sur CANAL+ est une grande différence. Nous avons nos points de vente un peu partout avec des tentes, on a également nos camions qui circulent’’, a précisé le directeur de vente de Canal+. L’offre exceptionnelle, selon lui, concerne tous ceux qui ont des décodeurs CANAL+.

‘’ Venez-vous réabonner à la formule supérieure. Lorsque vous le faites, vous avez cette offre d’un mois pour jouir de cette compétition qu’est l’EURO 2020. C’est inédit puisque c’est la première fois qu’on fait cela. Nous souhaitons que tous les guinéens puissent bénéficier de cette compétition. Que le message soit à tous les niveaux’’, a formulé Fabrice Atouhoun, directeur des ventes à CANAL+Guinée.

Avec pour slogan ‘’Ensemble célébrons le FOOT’’, CANAL +Groupe promet du lourd en ces mois de Mai, Juin et Juillet. Pour joindre l’utile à l’agréable, les chaines CANAL+Guinée ont offert un cocktail enjoué à ses nombreux invités en marge de cette cérémonie de présentation, qui s'est tenue dans un réceptif hôtelier de la capitale guinéenne.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13