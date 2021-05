Coyah : Sur les pas de la Ministre Djénab DRAMÉ sur le chantier de construction de l’école régionale des arts et métiers…

COYAH- La Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi était de nouveau sur le terrain ce mercredi 26 mai 2021. Mme Djénab DRAMÉ, à la tête d’une importante délégation, a visité le chantier de l’école régionale des arts et métiers de Coyah. L’objectif principal de cette mission, s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de cette infrastructure qui est d’une importance capitale pour les jeunes guinéens.

En compagnie du Secrétaire général de son Département, Michel Koivogui, de sa Conseillère à l’emploi, Mme Sanguiana Camara, du Directeur national de l’enseignement technique, Dr Baba Diané et du Directeur Général Adjoint de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi, Hassimiou Souaré, la Ministre Djénab Dramé a fait le tour du chantier.

Cette école est bâtie sur 5 hectares dans le quartier Bentourayah. L'ERAM de Coyah est composée de 16 bâtiments dont six à niveau.

« C'est une école régionale des arts et métiers. Il y a beaucoup de filières. Il y a le génie civil, le génie électrique, le génie électronique et beaucoup d'ateliers de mécanique auto, de construction métallique, des ateliers de maçonnerie, menuiserie, charpenterie, ainsi de suite où on peut faire de la pratique », a expliqué le directeur du projet des ERAM de Coyah et Dabola, Hamidou Diallo.

Pour le représentant de la Banque islamique de développement, principal bailleur de fonds pour la réalisation de cette ERAM ainsi que celle de Dabola, dont le coût s'élève à 25 millions de dollars, c'est une satisfaction.

« Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de la banque quant-à l'exécution physique et financière de ce projet (...). Les petites réserves que nous avons relevées pourraient être levées d'ici un mois » a déclaré Monsieur Boubacar Diallo.

Très attachée à l’application effective des directives du Président Alpha Condé, Mme la Ministre Djénab DRAMÉ n’a pas manqué de souligner le souhait du Gouvernement de procéder à l’inauguration de cette école d’ici la rentrée prochaine. Le Chef de l’État guinéen qui a à cœur les questions de jeunesse, mise sur la formation pour relever le défi de développement économique de son pays.

« Dans l’ensemble, je dirai que nous sommes satisfaits des travaux qui ont été réalisés. Nous avons trouvé un taux d’exécution des travaux de 95%, qui correspond également au taux de décaissement. Ce qui est très encourageant », a indiqué la Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation professionnelle et de l’emploi.

Avec un regard très pointu, la Ministre Djénab DRAMÉ a fait quelques suggestions à l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. Selon elle, il s’agit d’aller surtout vite et bien.

« Notre souhait, comme l’a instruit Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, que ces écoles soient ouvertes cette année pour accroître la capacité d’accueil de nos jeunes », a souligné la Cheffe du Département de l’Enseignement technique.

La remise officielle de ce « bijou » est prévue dans un mois, après la prise en compte des recommandations de la Ministre Djénab DRAMÉ.

A rappeler que la mission se poursuit ce jeudi 27 mai 2021 avec une série de visites dans la préfecture de Mamou.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (0224) 664-72-76-28