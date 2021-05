Les Organisations intergouvernementales et les acteurs du secteur privé de l’Afrique de l’Ouest discuteront de la mise en œuvre de la ZLECAf dans la sous-région

Niamey (Niger), 21 Mai 2021 – Les Organisations intergouvernementales et les acteurs du secteur privé de l’Afrique de l’Ouest discuteront de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) dans la sous-région.

Ce sera au cours d’un forum régional Afrique de l’Ouest co-organisé par le Bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) les 26 et 27 mai prochains, virtuellement.

Cette rencontre qui durera deux jours entre dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, qui est entrée dans sa phase d’opérationnalisation le 1er Janvier 2021, jetant ainsi les bases d’un processus de renforcement du commerce -intra africain.

Elle se tiendra dans un contexte où les économies ouest-africaines sont marquées par une forte prédominance d’entreprises de petites et moyennes tailles évoluant dans le secteur informel et peu productives, dont les contraintes ont été exacerbées par la pandémie du Covid 19 et où le rôle des organisations intergouvernementales et du secteur privé dans la mise en œuvre effective de la ZLECAf s’avère capital.

Son objectif principal est de renforcer l’état de préparation et l’implication des acteurs sous-régionaux, en particulier les communautés économiques régionales, les Organisations Intergouvernementales et les Plateformes sous-régionales du secteur privé, dans la mise en œuvre de la ZLECAf.

Ce forum enregistrera la participation des Organisations Intergouvernementales de l’Afrique de l’Ouest, de plateformes et d’acteurs du secteur privé, notamment la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique l'Ouest (FEWACCI), la Chambre Consulaire Régionale de l'UEMOA (CCR / UEMOA), la Fédération des Organisations Patronales de l'Afrique (FOPAO), l'Association des Femmes de l'Afrique de l'Ouest (AFAO-WAWA), l’Association des Jeunes entrepreneurs de l’Afrique de l’Ouest, National Association of Nigerian Traders (NANTS) ; ECOBANK ; African Organisation for Standard (ASRO) et des partenaires régionaux.

