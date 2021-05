Integra profeprofessionnalise le métier de la couture et en fait un vecteur d'emploi pour les jeunes Guinéens

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA), financé par l’Union européenne, a procédé à la clôture d’une session de trois semaines de formation en couture pour la coopérative de Belly Kindy (Boké) à l’endroit de 31 bénéficiaires de la localité de Sangarédi. Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une initiative tripartite sur la filière couture entre le centre du commerce international (ITC), la société minière Global Alumina Corporation (GAC) et International Finance Corporation (IFC) du groupe de la banque mondiale. Elle vise à professionnaliser les jeunes issus de la communauté locale de Belly Kindy évoluant dans le métier de la couture.

Dans cet accord tripartite, INTEGRA a apporté toute son expertise technique pour renforcer la capacité du centre de couture mis à disposition par GAC pour un projet de confection des tenues des travailleurs de la société minière.

La couture, un métier prometteur pour les jeunes

Au lancement du programme INTEGRA, plusieurs filières porteuses d’emploi ont été identifiées afin de pouvoir orienter les actions de formation vers des secteurs durables offrant plus de possibilités d’embauches ou d’entrepreneuriat jeune. La couture fait partie de ces filières porteuses visant à rehausser la qualification professionnelle à courte durée des jeunes guinéens.

Fatoumata SYLLA, jeune couturière et bénéficiaire de la formation en couture d’INTEGRA à Belly Kindy (Boké) explique :

« Nous avons appris des choses intéressantes sur les sept métiers de la couture que je ne connaissais pas. La formation m’a aussi permis de travailler sur des machines modernes de couture que je ne savais pas utiliser auparavant. Je suis à présent capable de concevoir une tenue en respectant toutes les normes. »

Par ailleurs, à Conakry, INTEGRA a réhabilité et équipé le centre de formation professionnel de Kipé dans le but d’offrir un nouveau certificat d’apprentissage professionnel couvrant les sept métiers de la couture aux étudiants suivant ce cursus. Une cohorte composée d’une centaine de jeunes poursuit son parcours d’apprentissage de neuf mois sous la supervision de l’expert Couture de ITC avec la contribution des plus grands couturiers du pays. Au total, 181 jeunes suivent un parcours de professionnalisation pour cette première phase dans le métier de la couture à travers le pays.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l’Union européenne au titre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui seront directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

