Exclusif-colloque de Lomé : Cellou Dalein Diallo sera de la partie…

CONALRY-Bien que frappé par une interdiction de sortie du territoire national, l'opposant Cellou Dalein Diallo, participera bel et bien au colloque de Lomé axé sur la monnaie Eco. Privé de voyage, l'ancien Premier ministre guinéen, interviendra par visioconférence via zoom.

La participation du leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a été confirmée par les organisateurs, a appris Africaguinee.com, tard la nuit auprès de l'entourage de l'opposant.

Cellou Dalein Diallo prendra la parole entre 11h00 et 13h30 ce mercredi 26 mai toute juste après Carlos Lopez qui a dirigé la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Le panel d’ouverture est composé entre autres de : Lionel ZINSOU, Ousmane SONKO, Didier ACOUETEY, Carlos LOPES, Michel Nadim KALIFE, Aminata TRAORE, Wilfrid Do REGO, Achille MBEMBE.

Ce colloque va réunir divers spécialistes et experts, professeurs, docteurs... autour des questions d'actualité sur le développement économique. Les participants vont réfléchir sur la transition vers I'ECO et l'urgence du développement de l'Afrique, ensuite définir une feuille de route à soumettre aux Chefs d'Etat et de Gouvernements de la CEDEAO.